Самара поддержит концертом сборную России по футболу

В пятницу, 6 июля, в 19:00, за день до мачта между Россией и Хорватией, у «сухих» фонтанов на склоне площади Славы выступят оркестр Культурного центра областного ГУ МВД России, самарский муниципальный концертный духовой оркестр и коллектив «Лаборатория музыки». Концерт пройдет в поддержку сборной, сообщает мэрия Самары.