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«Самара» не смогла переиграть в Ижевске «Купол-Родники»

В очередном матче мужской суперлиги баскетболисты «Самары» потерпели поражение в Ижевске от «Купол-Родники» - 63:70.

Перед четвертой четвертью «Самара» вела 8 очков - 50:42. В решающей десятиминутке у хозяев вдруг заработала дальнобойная «артиллерия»: пять точных трехочковых бросков за пять минут (четыре из них на счету экс-самарца Виктора Кашина). К середине четверти наши уже отставали на шесть очков - 52:58. За полторы минуты до завершения основного времени центровой волжан Алексей Жуканенко сократил отставание - 62:63. Но, увы, хозяева ответили еще одним дальним броском и интрига окончательно умерла. Впрочем, это поражение не изменило турнирного положения волжан. Они по-прежнему занимают третье место.

- Была равная игра, - прокомментировал итог встречи главный тренер «Самары» Сергей Зозулин. - А в концовке мы дали хозяевам возможность забить тяжелые мячи. Хотя моментами мы показывали очень хорошую игру. Но, когда повели 8 очков, нужно было спокойнее контролировать игру. Отмечу только, что впервые, наверное, на моей памяти «большие» нашей команды не бросили за матч ни одного штрафного, хотя мы старались играть на них, играть «внутрь». Но отталкиваться нам нужно, в первую очередь, от своих ошибок, и мы их обязательно разберем. Главное для нас сейчас — поддерживать друг друга. Мы не один матч не проиграли более 7 очков, это значит, что мы бьемся в каждой игре. И после этого поражения для нас ничто еще не потеряно - ведь впереди, совсем скоро, нас ждет плей-офф.

Теперь «Самаре» предстоят домашние встречи. 23 февраля на паркете «МТЛ Арены» она примет сургутский «Университет-Югру», а 26-го февраля - столичный МБА.
Дата: 9 февраля 2017 , 14:55
44
Автор текста: Сергей Волков
Автор фото: bcsamara.com
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