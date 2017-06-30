Школу с золотой медалью в 2017 году закончили почти две тысячи учеников из Самарской области

Торжественная церемония награждения состоялась в Самарском академическом театре оперы и балета.Губернатор Николай Меркушкин поблагодарил учителей и родителей, без которых успехи ребят были бы невозможны, а также отметил, что медалисты - это трудолюбивые, настойчивые люди с характером.Также губернатор заметил, что с каждым годом все больше и больше выпускников остаются продолжать обучение в вузах региона.- Нам бы очень хотелось, чтобы вы все, подчеркиваю, все, остались в Самарской области. Высшее образование у нас активно развивается. Мы за 4-5 лет прошли путь более основательный, чем наши соседи. Ни один регион не имеет сегодня столько статусных вузов, сколько Самарская область. Прошли те времена, когда первоклассное образование можно было получить только в Москве. У нас, кроме теории, студенты могут получить и практические знания и умения. У наших вузов есть такая производственная база, которой в Москве нет, - сказал он.