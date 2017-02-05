Школьники участвуют в проекте по раздельному сбору мусора

На пришкольных участках компания «Эковоз», специализирующаяся на услугах по обращению с отходами, установила контейнеры для пластиковых бутылок. Отслужившую свое тару транспортируют на завод в Тольятти, где ее утилизируют.На недавнем круглом столе «Школы за разДельный сбор!», который объединил учеников и педагогов Кировского района, были подведены итоги этой экологически важной работы. Заместитель директора по воспитательной работе школы №34 Ираида Семенова напомнила, что ученики вовлечены в конкурс по раздельному сбору мусора с октября 2016 года.Результаты, по ее словам, поразительные. Дети становятся сознательнее и подключают к экологической деятельности родителей и соседей. Например, трое мальчишек за три дня собрали для переработки сразу 610 пластиковых бутылок.- Только на улице Гоголя мы нашли две сотни бутылок. Они больше не будут засорять территорию, из них сделают полезные вещи, - уверен пятиклассник Александр Кадяев.- Пластиковые изделия разлагаются сотни лет, так что лучше отправлять их на переработку, - уверена семиклассница Ирина Мартынова. - Мы даже соревнуемся с друзьями, кто соберет для контейнера больше.Другие образовательные учреждения Кировского района на круглом столе тоже говорили о похожих достижениях. В частности, ученики школы №96 в прошлом году за два с половиной месяца собрали 336 килограммов пластика. По словам «ударников производства», азарт подогревался соперничеством с соседней школой. Кроме того, победителям пообещали призы.- Самым активным подарили билеты в кино. Еще нам вручили сертификат на установку бункера- накопителя, который пригодится весной во время общегородского месячника по благоустройству,- пояснила директор по воспитательной работе школы №96 Екатерина Иванова.Раздельный сбор мусора на территории школ Самары продолжится. В планах участников круглого стола провести экологическое занятие на базе администрации Кировского района, чтобы заинтересованные ребята расширили свои знания. Также дети смогут внести предложения по повышению эффективности раздельного сбора мусора.В проекте «Школы за разДельный сбор!» участвуют около 40 учреждений образования из Самары, Тольятти и Жигулевска. Конкретно столицу региона представляют 19. У каждой школы установлено по одному контейнеру. С 2016 года собрано и отправлено на переработку 20 тонн пластика.