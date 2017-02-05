Школьники участвуют в проекте по раздельному сбору мусора
В Самаре продолжается многолетний эксперимент по раздельному сбору мусора. С прошлого года он набрал обороты в рамках федерального экологического проекта.
На пришкольных участках компания «Эковоз», специализирующаяся на услугах по обращению с отходами, установила контейнеры для пластиковых бутылок. Отслужившую свое тару транспортируют на завод в Тольятти, где ее утилизируют.
На недавнем круглом столе «Школы за разДельный сбор!», который объединил учеников и педагогов Кировского района, были подведены итоги этой экологически важной работы. Заместитель директора по воспитательной работе школы №34 Ираида Семенова напомнила, что ученики вовлечены в конкурс по раздельному сбору мусора с октября 2016 года.
Результаты, по ее словам, поразительные. Дети становятся сознательнее и подключают к экологической деятельности родителей и соседей. Например, трое мальчишек за три дня собрали для переработки сразу 610 пластиковых бутылок.
- Только на улице Гоголя мы нашли две сотни бутылок. Они больше не будут засорять территорию, из них сделают полезные вещи, - уверен пятиклассник Александр Кадяев.
- Пластиковые изделия разлагаются сотни лет, так что лучше отправлять их на переработку, - уверена семиклассница Ирина Мартынова. - Мы даже соревнуемся с друзьями, кто соберет для контейнера больше.
Другие образовательные учреждения Кировского района на круглом столе тоже говорили о похожих достижениях. В частности, ученики школы №96 в прошлом году за два с половиной месяца собрали 336 килограммов пластика. По словам «ударников производства», азарт подогревался соперничеством с соседней школой. Кроме того, победителям пообещали призы.
- Самым активным подарили билеты в кино. Еще нам вручили сертификат на установку бункера- накопителя, который пригодится весной во время общегородского месячника по благоустройству,- пояснила директор по воспитательной работе школы №96 Екатерина Иванова.
Раздельный сбор мусора на территории школ Самары продолжится. В планах участников круглого стола провести экологическое занятие на базе администрации Кировского района, чтобы заинтересованные ребята расширили свои знания. Также дети смогут внести предложения по повышению эффективности раздельного сбора мусора.
Кстати
В проекте «Школы за разДельный сбор!» участвуют около 40 учреждений образования из Самары, Тольятти и Жигулевска. Конкретно столицу региона представляют 19. У каждой школы установлено по одному контейнеру. С 2016 года собрано и отправлено на переработку 20 тонн пластика.
На пришкольных участках компания «Эковоз», специализирующаяся на услугах по обращению с отходами, установила контейнеры для пластиковых бутылок. Отслужившую свое тару транспортируют на завод в Тольятти, где ее утилизируют.
На недавнем круглом столе «Школы за разДельный сбор!», который объединил учеников и педагогов Кировского района, были подведены итоги этой экологически важной работы. Заместитель директора по воспитательной работе школы №34 Ираида Семенова напомнила, что ученики вовлечены в конкурс по раздельному сбору мусора с октября 2016 года.
Результаты, по ее словам, поразительные. Дети становятся сознательнее и подключают к экологической деятельности родителей и соседей. Например, трое мальчишек за три дня собрали для переработки сразу 610 пластиковых бутылок.
- Только на улице Гоголя мы нашли две сотни бутылок. Они больше не будут засорять территорию, из них сделают полезные вещи, - уверен пятиклассник Александр Кадяев.
- Пластиковые изделия разлагаются сотни лет, так что лучше отправлять их на переработку, - уверена семиклассница Ирина Мартынова. - Мы даже соревнуемся с друзьями, кто соберет для контейнера больше.
Другие образовательные учреждения Кировского района на круглом столе тоже говорили о похожих достижениях. В частности, ученики школы №96 в прошлом году за два с половиной месяца собрали 336 килограммов пластика. По словам «ударников производства», азарт подогревался соперничеством с соседней школой. Кроме того, победителям пообещали призы.
- Самым активным подарили билеты в кино. Еще нам вручили сертификат на установку бункера- накопителя, который пригодится весной во время общегородского месячника по благоустройству,- пояснила директор по воспитательной работе школы №96 Екатерина Иванова.
Раздельный сбор мусора на территории школ Самары продолжится. В планах участников круглого стола провести экологическое занятие на базе администрации Кировского района, чтобы заинтересованные ребята расширили свои знания. Также дети смогут внести предложения по повышению эффективности раздельного сбора мусора.
Кстати
В проекте «Школы за разДельный сбор!» участвуют около 40 учреждений образования из Самары, Тольятти и Жигулевска. Конкретно столицу региона представляют 19. У каждой школы установлено по одному контейнеру. С 2016 года собрано и отправлено на переработку 20 тонн пластика.
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