Шестой кассационный суд откроется не позднее 1 октября 2019 года

Во вторник, 11 сентября, глава региона Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с заместителем гендиректора судебного департамента при Верховном суде РФ Александром Паршиным, где стало известно, что суд должен начать работу не позднее 1 октября 2019 года. Дмитрий Азаров дал поручения профильным министерствам о благоустройстве прилегающей территории и Крымской площади, приведении в порядок фасадов зданий.Изначально местом постоянного пребывания Шестого кассационного суда хотели назначить Казань. Однако глава Самарской области Дмитрий Азаров выступил с инициативой о размещении его в Самаре.Шестой кассационный суд будет самым большим по численности судей органом в системе вновь создаваемых кассационных судов. Здесь будут работать 113 судей.