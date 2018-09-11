Шестой кассационный суд откроется не позднее 1 октября 2019 года
Как ранее писал sgpress.ru, его разместят в высотку у Крымской площади, которую строили для областного строительства.
Во вторник, 11 сентября, глава региона Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с заместителем гендиректора судебного департамента при Верховном суде РФ Александром Паршиным, где стало известно, что суд должен начать работу не позднее 1 октября 2019 года. Дмитрий Азаров дал поручения профильным министерствам о благоустройстве прилегающей территории и Крымской площади, приведении в порядок фасадов зданий.
Изначально местом постоянного пребывания Шестого кассационного суда хотели назначить Казань. Однако глава Самарской области Дмитрий Азаров выступил с инициативой о размещении его в Самаре.
Шестой кассационный суд будет самым большим по численности судей органом в системе вновь создаваемых кассационных судов. Здесь будут работать 113 судей.
Во вторник, 11 сентября, глава региона Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с заместителем гендиректора судебного департамента при Верховном суде РФ Александром Паршиным, где стало известно, что суд должен начать работу не позднее 1 октября 2019 года. Дмитрий Азаров дал поручения профильным министерствам о благоустройстве прилегающей территории и Крымской площади, приведении в порядок фасадов зданий.
Изначально местом постоянного пребывания Шестого кассационного суда хотели назначить Казань. Однако глава Самарской области Дмитрий Азаров выступил с инициативой о размещении его в Самаре.
Шестой кассационный суд будет самым большим по численности судей органом в системе вновь создаваемых кассационных судов. Здесь будут работать 113 судей.
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