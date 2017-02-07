С начала года из Самарской области выдворили уже 51 нелегального мигранта

По информации УФССП России по Самарской области, всего за начало текущего года пределы нашей страны покинул 51 иностранец, а 24 из них уехали за свой счет.Как правило, трудовые мигранты въезжают в Россию через контрольно-пропускные пункты, где не требуется виза. Однако по истечении разрешенных 90 суток пребывания многие из них не торопятся добровольно покидать страну, чем нарушают правила пребывания на территории России.За такое нарушение предусмотрен штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы России. Помимо этого, граждане, нарушившие миграционное законодательство, смогут вернуться в нашу страну не ранее, чем через 5 лет.