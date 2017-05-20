С начала этого года в роддоме имени Семашко на свет появилось почти полторы тысячи малышей

Узнать из первых уст об условиях пребывания и современных тенденциях оказания медпомощи в одном из крупнейших роддомов Самары пришло большое количество будущих мам и пап.Заведующая родильным домом городской клинической больницы №2 имени Н.А. Семашко Раиса Ильяшевская рассказала, что ежегодно они принимают около пяти тысяч родов. Это чуть меньше, чем в перинатальном центре Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина.Также заведующая отметила, что в городе у них один из самых низких процентов кесарева сечения - 23,6. А это показатель высокой квалификации врачей.Раиса Ильяшевская подчеркнула, что современные женщины благодаря Интернету многое знают. Чтобы помочь им разобраться в потоке информации, достоверно ответить на интересующие вопросы, изложить свою позицию ведения родов и установить личный контакт, сотрудники больницы решили стать более открытыми и потому организовали встречу специалистов с потенциальными пациентками.- Я очень серьезно отношусь к первой для меня беременности, - сказала пришедшая на встречу будущая мама Оксана Быстрова. - Поэтому много читаю, слушаю, общаюсь и считаю, что подобные дни открытых дверей позволяют получить исчерпывающую информацию, познакомиться с лечебным учреждением, персоналом, узнать правила и с уверенностью выбрать роддом, где появится твой малыш. Было бы очень полезно в каждом подобном медучреждении проводить аналогичные мероприятия.Будущих родителей, побывавших на дне открытых дверей, порадовало, что есть возможность так называемых партнерских, или семейноориентированных, родов, то есть в присутствии мужа, мамы, сестры.- Важно, что здесь высокотехнологичное, современное оборудование, - отметил будущий папа Николай. - Оно позволяет вести и качественно принимать роды у беременных с разными патологиями и даже выхаживать малышей с экстремально низкой массой тела.Главный врач больницы им. Семашко Яков Резников подчеркнул, что за последнее время во всех корпусах проведен ремонт. Часть родильного дома, которая раньше принадлежала частным структурам, теперь благодаря поддержке администрации города перешла в ведение медучреждения.- Там проводится ремонт, и скоро появится возможность существенно увеличить количество коек, - сказал главврач. - А значит, мы сможем принять больше будущих мам.Всего в 2016 году в роддоме больницы им. Семашко было принято более 5000 родов.За 2016 год появилось на свет две тройни и около 40 двоен (80 двойняшек).В 2017 году родилось около 1500 малышей.