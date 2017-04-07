Росавтодор предлагает софинансировать реконструкцию магистрали «Центральная» в Самаре

Как сообщает пресс-служба Росавтодора, финансирование планируется «трехстороннее»: за счет средств госбюджета, бюджета региона и вложений частного консорциума.Маршрут трассы пройдет от проспекта Кирова и далее через пересечения с улицами Ташкентская, Алма-Атинская, Ракитовское шоссе, мимо платформы Дачная и до границы города. После этого, до Обводной дороги. Общая протяженность участка дорожных работ составит 8 километров.Кроме Самарской области есть и другие претенденты на федеральное софинансирование строительства дорожных объектов: Хабаровский и Пермский край, Башкирия, Татарстан, Тюменская и Новосибирская области.