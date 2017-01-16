Разыскиваются водители, сбившие пешеходов и скрывшиеся с места ДТП

Одно из происшествий было зафиксировано вчера в 16:15 на улице Горького. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, неизвестный водитель на неустановленном авто наехал на 45-летнего мужчину, который переходил дорогу по «зебре».Похожий случай произошел чуть позже, в 18:00, на Ленинском проспекте. По данным полицейских, неустановленный водитель, двигаясь со стороны проспекта Степана Разина в направлении улицы Юбилейной, наехал на 69-летнюю женщину. Она переходил проезжую часть по «зебре».В обоих случаях предполагаемые виновники ДТП оставили места происшествия, не оказав пострадавшим первую помощь. В результате наездов пешеходы получили травмы. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел разыскивают скрывшихся водителей и устанавливают все подробности произошедшего.Очевидцев данных ДТП или располагающим достоверной информацией о личностях скрывшихся автомобилистов просьба обращаться по телефонам: (8482) 22-80-05, (8482) 22-95-71 (Дежурная часть ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти) или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).