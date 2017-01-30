Рассмотрение дела об убийстве Андрея Гошта и членов его семьи отложено до 10 февраля
Перерыв связан с рассмотрением вопроса о замене адвоката одного из подсудимых.
Как передает информагентство «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя облпрокуратуры Натальи Цой, если он к тому времени не найдет нового адвоката, тогда защитника ему предоставит суд.
В то же время она предположила, что 10 февраля суд вряд ли приступит к прениям сторон, в ходе которых гособвинение должно запросить сроки наказания для предполагаемых убийц семьи полицейского.
- В любом случае, новому адвокату нужно будет время для подготовки, поэтому прений 10 февраля, скорее всего, не будет, - заметила Наталья Цой.
Как ранее писал sgpress.ru, убийство полицейского Андрея Гошта и членов его семьи произошло в ночь на 24 апреля минувшего года. Примерно в 7 часов утра в одном из домов, расположенных в селе Ивашевка под Сызранью, были обнаружены тела двух мужчин и четырех женщин с признаками насильственной смерти. Еще одна пострадавшая - 7-летняя девочка - была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.
По факту убийства двух и более лиц, а также покушения на убийство было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования четверо задержанных - Роман Фаталиев, Ислам Бабаев, Махмадали Ахмадов и Орхан Зохрабов - частично признали свою вину и сотрудничали со следствием, рассказав об обстоятельствах совершенного преступления.
5 декабря началось рассмотрение дела в закрытом режиме. На прошлой неделе коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт всем четырём. Большинством голосов (девять против трех) они были признаны виновными. В отношении двух обвиняемых присяжные решили, что они заслуживают снисхождения.
Как передает информагентство «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя облпрокуратуры Натальи Цой, если он к тому времени не найдет нового адвоката, тогда защитника ему предоставит суд.
В то же время она предположила, что 10 февраля суд вряд ли приступит к прениям сторон, в ходе которых гособвинение должно запросить сроки наказания для предполагаемых убийц семьи полицейского.
- В любом случае, новому адвокату нужно будет время для подготовки, поэтому прений 10 февраля, скорее всего, не будет, - заметила Наталья Цой.
Как ранее писал sgpress.ru, убийство полицейского Андрея Гошта и членов его семьи произошло в ночь на 24 апреля минувшего года. Примерно в 7 часов утра в одном из домов, расположенных в селе Ивашевка под Сызранью, были обнаружены тела двух мужчин и четырех женщин с признаками насильственной смерти. Еще одна пострадавшая - 7-летняя девочка - была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.
По факту убийства двух и более лиц, а также покушения на убийство было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования четверо задержанных - Роман Фаталиев, Ислам Бабаев, Махмадали Ахмадов и Орхан Зохрабов - частично признали свою вину и сотрудничали со следствием, рассказав об обстоятельствах совершенного преступления.
5 декабря началось рассмотрение дела в закрытом режиме. На прошлой неделе коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт всем четырём. Большинством голосов (девять против трех) они были признаны виновными. В отношении двух обвиняемых присяжные решили, что они заслуживают снисхождения.
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