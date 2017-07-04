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Работы по созданию технополиса «Гагарин-центр» начнутся в конце этого года

Об этом сообщил губернатор Самарской области Николай Меркушкин на международном конгрессе «Металлдеформ-2017», который проходит на базе Самарского университета.

Глава региона отметил, что наша область обладает мощным научно-исследовательским и инновационным потенциалом.

- Самарская область занимает четвертое место в России по объему отгруженной инновационной продукции и входит в десятку регионов по объему внутренних затрат на научные исследования и разработки, — сказал губернатор, добавив, что в регионе продолжается формирование целостной политики поддержки этой сферы.

Отметим, что за последние годы в нашем городе появился Самарский университет, который входит в число лучших вузов страны по ряду рейтингов и в перспективе рассчитывает на попадание в ТОП-100 лучших университетов мира. Также в регионе появилось два опорных вуза - Самарский государственный технический университет и ТГУ, а также Самарский государственный медицинский университет, возглавивший кластер из пяти медвузов Поволжья. Кроме того, при СамГМУ за три года создан центр прорывных технологий и технопарк, где идет активная разработка и внедрение инновационных продуктов, которые продаются в России и за рубежом.

Продолжением дальнейшего инновационного развития Самарской области должен стать технополис «Гагарин-центр».

По словам губернатора, технополис должен объединить ряд междисциплинарных институтов и стать местом притяжения лучших умов не только из Самарской области и других регионов ПФО, но также со всей России и из-за рубежа.

- Мы сейчас завершаем проектную работу по технополису, через два - три месяца окончательно определимся с идеологией проекта и к концу года начнем конкретные работы, - сообщил Николай Меркушкин.
Дата: 4 июля 2017 , 17:44
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Автор текста: Анна Турова
Автор фото: taburent.ru
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