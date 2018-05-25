Пять молодых ученых Самарской области получили президентские гранты

Победителями конкурса стали пять представителей Самарской области: Илона Куликовских и Роман Скиданов (Самарский университет), Денис Панфилов и Булат Сайфутдинов (Самарский государственный университет), Павел Мастрюгов (СамГМУ). Призовые гранты вручил главный федеральный инспектор по Самарской области Павел Чабан.- В конкурсе на получение президентских грантов самарские молодые ученые и научные школы ежегодно показывают достойный результат. В нашем регионе сосредоточен высокий научно-технический потенциал, работает уникальная научная школа, трудятся квалифицированные кадры. Самарская область по праву считается одним из научно-образовательных центров страны. Современная научная инфраструктура Самарского национального исследовательского университета, Самарского государственного технического университета, Самарского медицинского университета, других вузов всецело способствуют инновационному, технологическому и социальному развитию региона, - отметил Сергей Чабан.Также в ходе расширенного совещания главный федеральный инспектор региона вручил двум представителям молодежного актива Самарской области сертификаты подтверждения включения в молодежный состав резерва полпреда РФ в ПФО.