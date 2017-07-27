Путеводитель. На север к малым рекам. Часть 2
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом Александром Кузовенко мы организуем походы по нашей области, чтобы потом на страницах издания познакомить читателей с природными особенностями региона, многообразием его флоры и фауны. В этот раз экспедиция отправляется на север региона, чтобы побывать на малых реках.
Мыться подано
На опушке леса находим редкое в природе, но часто используемое в ландшафтном дизайне растение - зорьку, или татарское мыло. Раньше его корни, благодаря содержанию в них «мыльных» веществ сапонинов, использовали при стирке белья.
Татарское мыло попалось нам пророчески: без водных процедур не обошлось. Только взобрались на холм, как начался ливень. Спускаемся к Сухому Байтугану. Здесь, в месте слияния рек, на заболоченном участке находим крупную популяцию двух краснокнижных растений: орхидеи пальчатокоренника кровавого и валерианы русской. Той самой травы, которая входит в состав всех успокоительных сборов. Нам бы сейчас тоже не помешало такое снадобье, «прикрутить» нервишки. Хоть мы и в резиновых сапогах, но ноги мокрые: вода льется и сверху, и с сырой травы, которая часто достигает человеческого роста. В обуви хлюпает. Снимаем сапоги, из каждого выливается, наверное, по литру воды.
Автосплав
Дождь прекращается. Идем обследовать речку. Байтуган - маленькая, шириной не больше метра-полутора, но очень быстрая. В самой реке можно обнаружить домики личинок ручейников, на мокрой траве сидят редкие стрекозы - красотки-девушки. Здесь же находим бабочку-ангела, по-научному она зовется пальцекрылкой пятипалой.
Погода ухудшается, опять ливень. Спешим к машине. Ехать тяжело, на дороге на склоне перед поселком бегут такие ручьи, что авто практически не слушается водителя и просто плывет по течению. Чувствуешь себя как в лодке на сплаве. На одном из «порогов» ручья нас даже разворачивает, и мы некоторое время едем полубоком-полузадом. Поселок уже близко, и дорога переходит на равнинную часть. «Сплав» на машине закончен, мы на асфальте.
С «пекинки» сворачиваем на Кинель-Черкассы. Дождь продолжается. Звоним друзьям - «МегаФон» как всегда выручает, - узнаем, что с завтрашнего дня обещают жару. А пока под шум ливня и шарканье дворников обсуждаем следующее путешествие. Завтра планируем обойти озеро Молочка, что в нижнем течении реки Черной. Вот и Ендурайкино, наша база в этой экспедиции. Баня и крепкий сон.
Черная, которая белая
На следующее утро выезжаем на трассу. Через села Сухарь Матак и Новую Боголюбовку едем вдоль реки Черной. Рядом с Новой расположена Старая Боголюбовка. Если в Старой какая-то жизнь еще теплится - живет 12 человек, то Новая совсем заброшена. Обитателей вовсе нет, оставшиеся строения разрушаются, рядом довольно большое кладбище. Сейчас названия этих деревень, Боголюбовок, звучат как усмешки судьбы.
Холмами вдоль Черной двигаемся в сторону озера. Кстати, даже на карте река носит два противоположенных названия - Черная и Молочка, то есть светлая. Дело в том, что местами она несет обычные темные воды, а там, где впадают сероводородные родники-ручейки, окрашивается в беловатый цвет.
Бобры за кадром
Подъезжаем к озеру Молочка. На берегу никого, только кибитка сторожа и сам сторож. Рассказываем о нашей просветительской миссии, мужчина одобрительно кивает. Сам он охраняет озеро, конечно, не от купальщиков, приехавших за грязью, а от тех, кто решит как-то навредить водоему, например, вымыть в нем сельхозтехнику или грузовик нефтяников. Народу, говорит, в этом году немного, уж больно лето дождливое и холодное.
Надеваем резиновые сапоги-забродники, обходим озеро по периметру. В болотистой восточной части находим орхидею дремлик болотный, грушанку круглолистную, иву с малюсенькими листочками (научное название - ива розмаринолистная).
Идем по самому берегу, он весь преображен бобрами. Сами трудолюбивые животные остаются за кадром. Но вот тут их тропки, там - плотина, здесь - погрызы. Двигаясь по такому участку, главное - не споткнуться. Споткнуться не споткнулся, а провалился в нору сантиметров на 70. Ищем переход на другой берег. Пробую глубину, и вода сразу начинает заливаться в сапог. Оказывается, пока я вытаскивал ногу из норы, порвал один резиновый сапог. Ищем брод. Пока везде глубоко. Находим участок реки с перекинутым через него бревном. Идти с техникой по такой «переправе» опасно, а вот если оседлать бревно и ползком, ползком... Так и делаем. Еще пара неглубоких речушек - и мы на другом берегу.
Гадюка в объективе
Рядом с крупной бобровой плотиной подходим ближе к берегу озера. Здесь злаки и осоки растут кочками, на одной из которых греется черная гадюка. Перед нами крупная беременная самка. Гадюки относятся к живородящим: созревание яиц и вылупление детенышей происходит в утробе матери. Это ядовитый вид. Снимая гадюку, главное - не забывать о мерах безопасности: когда смотришь в видоискатель, то теряешь чувство расстояния до объекта, можно подойти слишком близко. Делаем несколько снимков, гадюка уползает под траву.
Журчит вода, жужжат комары и слепни, кипит жизнь. Над нами летят и горланят-ноют краснокнижные птицы огари (этакие полугуси-полуутки), выделывает пируэты чибис, стоит и кивает головой, как бы прощаясь с нами, кулик-травник. Значит, пора возвращаться к машине и ехать домой. Жара, экватор лета, впереди новые экспедиции.
Дневник экспедиции
Дата: 11-12 июня 2017 года.
Протяженность маршрута: 580 км.
Погодные условия: 18-30 градусов, переменная облачность, дождь, ясно.
Найдены и засняты: Два вида орхидей, грушанка, зорька, красотка-девушка, редкие виды птиц, гадюка Никольского.
Мыться подано
На опушке леса находим редкое в природе, но часто используемое в ландшафтном дизайне растение - зорьку, или татарское мыло. Раньше его корни, благодаря содержанию в них «мыльных» веществ сапонинов, использовали при стирке белья.
Татарское мыло попалось нам пророчески: без водных процедур не обошлось. Только взобрались на холм, как начался ливень. Спускаемся к Сухому Байтугану. Здесь, в месте слияния рек, на заболоченном участке находим крупную популяцию двух краснокнижных растений: орхидеи пальчатокоренника кровавого и валерианы русской. Той самой травы, которая входит в состав всех успокоительных сборов. Нам бы сейчас тоже не помешало такое снадобье, «прикрутить» нервишки. Хоть мы и в резиновых сапогах, но ноги мокрые: вода льется и сверху, и с сырой травы, которая часто достигает человеческого роста. В обуви хлюпает. Снимаем сапоги, из каждого выливается, наверное, по литру воды.
Автосплав
Дождь прекращается. Идем обследовать речку. Байтуган - маленькая, шириной не больше метра-полутора, но очень быстрая. В самой реке можно обнаружить домики личинок ручейников, на мокрой траве сидят редкие стрекозы - красотки-девушки. Здесь же находим бабочку-ангела, по-научному она зовется пальцекрылкой пятипалой.
Погода ухудшается, опять ливень. Спешим к машине. Ехать тяжело, на дороге на склоне перед поселком бегут такие ручьи, что авто практически не слушается водителя и просто плывет по течению. Чувствуешь себя как в лодке на сплаве. На одном из «порогов» ручья нас даже разворачивает, и мы некоторое время едем полубоком-полузадом. Поселок уже близко, и дорога переходит на равнинную часть. «Сплав» на машине закончен, мы на асфальте.
С «пекинки» сворачиваем на Кинель-Черкассы. Дождь продолжается. Звоним друзьям - «МегаФон» как всегда выручает, - узнаем, что с завтрашнего дня обещают жару. А пока под шум ливня и шарканье дворников обсуждаем следующее путешествие. Завтра планируем обойти озеро Молочка, что в нижнем течении реки Черной. Вот и Ендурайкино, наша база в этой экспедиции. Баня и крепкий сон.
Черная, которая белая
На следующее утро выезжаем на трассу. Через села Сухарь Матак и Новую Боголюбовку едем вдоль реки Черной. Рядом с Новой расположена Старая Боголюбовка. Если в Старой какая-то жизнь еще теплится - живет 12 человек, то Новая совсем заброшена. Обитателей вовсе нет, оставшиеся строения разрушаются, рядом довольно большое кладбище. Сейчас названия этих деревень, Боголюбовок, звучат как усмешки судьбы.
Холмами вдоль Черной двигаемся в сторону озера. Кстати, даже на карте река носит два противоположенных названия - Черная и Молочка, то есть светлая. Дело в том, что местами она несет обычные темные воды, а там, где впадают сероводородные родники-ручейки, окрашивается в беловатый цвет.
Бобры за кадром
Подъезжаем к озеру Молочка. На берегу никого, только кибитка сторожа и сам сторож. Рассказываем о нашей просветительской миссии, мужчина одобрительно кивает. Сам он охраняет озеро, конечно, не от купальщиков, приехавших за грязью, а от тех, кто решит как-то навредить водоему, например, вымыть в нем сельхозтехнику или грузовик нефтяников. Народу, говорит, в этом году немного, уж больно лето дождливое и холодное.
Надеваем резиновые сапоги-забродники, обходим озеро по периметру. В болотистой восточной части находим орхидею дремлик болотный, грушанку круглолистную, иву с малюсенькими листочками (научное название - ива розмаринолистная).
Идем по самому берегу, он весь преображен бобрами. Сами трудолюбивые животные остаются за кадром. Но вот тут их тропки, там - плотина, здесь - погрызы. Двигаясь по такому участку, главное - не споткнуться. Споткнуться не споткнулся, а провалился в нору сантиметров на 70. Ищем переход на другой берег. Пробую глубину, и вода сразу начинает заливаться в сапог. Оказывается, пока я вытаскивал ногу из норы, порвал один резиновый сапог. Ищем брод. Пока везде глубоко. Находим участок реки с перекинутым через него бревном. Идти с техникой по такой «переправе» опасно, а вот если оседлать бревно и ползком, ползком... Так и делаем. Еще пара неглубоких речушек - и мы на другом берегу.
Гадюка в объективе
Рядом с крупной бобровой плотиной подходим ближе к берегу озера. Здесь злаки и осоки растут кочками, на одной из которых греется черная гадюка. Перед нами крупная беременная самка. Гадюки относятся к живородящим: созревание яиц и вылупление детенышей происходит в утробе матери. Это ядовитый вид. Снимая гадюку, главное - не забывать о мерах безопасности: когда смотришь в видоискатель, то теряешь чувство расстояния до объекта, можно подойти слишком близко. Делаем несколько снимков, гадюка уползает под траву.
Журчит вода, жужжат комары и слепни, кипит жизнь. Над нами летят и горланят-ноют краснокнижные птицы огари (этакие полугуси-полуутки), выделывает пируэты чибис, стоит и кивает головой, как бы прощаясь с нами, кулик-травник. Значит, пора возвращаться к машине и ехать домой. Жара, экватор лета, впереди новые экспедиции.
Дневник экспедиции
Дата: 11-12 июня 2017 года.
Протяженность маршрута: 580 км.
Погодные условия: 18-30 градусов, переменная облачность, дождь, ясно.
Найдены и засняты: Два вида орхидей, грушанка, зорька, красотка-девушка, редкие виды птиц, гадюка Никольского.
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