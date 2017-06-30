Протекающую крышу в недавно открытом детском саду №325 должны отремонтировать до 1 сентября

- В процессе эксплуатации здания были выявлены конструктивные недоделки,- рассказывает первый замглавы Самары Владимир Сластенин. - Есть претензии и к качеству строительных работ.Основная проблема дошкольного образовательного учреждения - протекающая крыша. Подрядчик был не настроен менять кровлю, предлагая залатать дыры. Городскую администрацию этот вариант не устраивает.- Текущая крыша дает сырость и грибок, - констатирует Сластенин. - Детям нельзя находиться в таких условиях. Мы настаиваем на полной замене кровли. Если подрядчик откажется от своих обязательств, то попадет в черный список. Это бюджетные деньги, поэтому каждая копейка должна быть использована по назначению. Работы должны быть завершены в срок до 1 сентября.