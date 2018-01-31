Проголосовать за будущее склона у площади Славы можно будет 18 марта
Во вторник, 30 января, в Самаре прошло заседание совета общественной палаты города, главной темой которого стало благоустройство склона у площади Славы.
Строительство мемориального комплекса на этом месте началось в 2015 году и вызвало неоднозначную реакцию жителей города. Многие считают, что реализация проекта лишила жителей и гостей города полноценного вида на Волгу.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, заслуженный архитектор России, член совета общественной палаты Самары Владимир Жуков выступил с инициативой вынести этот вопрос на общественное обсуждение и спросить у самарцев, нужно ли вносить корректировки в проект или стоит закончить его без изменений:
- Несомненно, территория площади Славы нуждалась в благоустройстве: ступеньки и сходы со склона со временем пришли в негодность, портили эстетический вид. Кроме того, грунт со склона стал сползать, необходимо было проводить работы по берегоукреплению. Но общественный резонанс вызвал сам проект реконструкции, который начали претворять в жизнь, не спросив своевременно мнение жителей. Мы должны исправить ситуацию, пока это еще возможно, - сказал он.
Общественное голосование по поводу дальнейшей судьбы склона на площади Славы было предложено объединить с голосованием по выбору общественных пространств, которые войдут в президентский проект по благоустройству городских территорий «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать за общественные пространства, которые нуждаются в первоочередном благоустройстве, можно будет 18 марта, в день выборов президента России.
Строительство мемориального комплекса на этом месте началось в 2015 году и вызвало неоднозначную реакцию жителей города. Многие считают, что реализация проекта лишила жителей и гостей города полноценного вида на Волгу.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, заслуженный архитектор России, член совета общественной палаты Самары Владимир Жуков выступил с инициативой вынести этот вопрос на общественное обсуждение и спросить у самарцев, нужно ли вносить корректировки в проект или стоит закончить его без изменений:
- Несомненно, территория площади Славы нуждалась в благоустройстве: ступеньки и сходы со склона со временем пришли в негодность, портили эстетический вид. Кроме того, грунт со склона стал сползать, необходимо было проводить работы по берегоукреплению. Но общественный резонанс вызвал сам проект реконструкции, который начали претворять в жизнь, не спросив своевременно мнение жителей. Мы должны исправить ситуацию, пока это еще возможно, - сказал он.
Общественное голосование по поводу дальнейшей судьбы склона на площади Славы было предложено объединить с голосованием по выбору общественных пространств, которые войдут в президентский проект по благоустройству городских территорий «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать за общественные пространства, которые нуждаются в первоочередном благоустройстве, можно будет 18 марта, в день выборов президента России.
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