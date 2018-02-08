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Предыстория бренда «Самара»

Когда основан наш город? В 1586 году. По указу царя князем Григорием Засекиным. Но ведь князь Засекин сразу же назвал крепость Самарой. Потому что так назывались река и… какое-то поселение, которое уже было на этом месте. А в том, что было, сомневаться не приходится. И сегодня мы рассмотрим даже не первый, а «нулевой» элемент самарского бренда - его предысторию. Нужно ли нам сегодня то, что, возможно, было здесь ДО Самары.






Важность
Город - не женщина, ему пара лишних столетий только к лицу. Поэтому исследование древних корней самарских - занятие и научно вполне обоснованное, и с точки зрения горожан-обывателей вполне понятное. Да, в конечном итоге вся эта работа превратится в пару строк. Примерно таких.

Город Самара основан в 1586 году на месте … поселения, носящего имя … и известного с … века. Пробелов и вопросов здесь больше, чем ответов и ясности. Чье это было поселение? Одно ли это было поселение? Какому народу принадлежали его жители?

Точных ответов и целостной картины, что же могло здесь происходить, например, 500 лет назад, нет. Есть несколько исторических элементов, из которых складывается очень необычный пазл. Не все элементы в нем равновелики, но ни одним нельзя пренебречь. Например, потому что священная история нашего города абсолютно точно началась задолго до его основания.

Святитель в Орде
Самара была освящена задолго до того, как основана. В 1357 году, за 230 (!) лет до основания крепости, по дороге в Орду митрополит Алексий посетил отшельника, жившего у озера на месте нынешней площади Революции. Раньше площадь как раз по этой причине называлась Алексеевской, а озеро засыпали уже в XVIII веке. Святитель Алексий со дня основания остается небесным покровителем Самары. Первая часовня, посвященная небесному покровителю города, была построена в начале XIX века. Ее несколько раз переносили и отстраивали. Она и сейчас стоит на набережной, и это первая достопримечательность в Самаре, которую видят все туристы, выходящие с теплоходов. Это уже сделанный вклад «доисторической» Самары в туристический бренд города.

И вот еще о связи Алексия и Самары. Фильм «Орда», посвященный путешествию митрополита туда, создал, придумал и нарисовал художник-постановщик Сергей Февралев - не просто наш, самарский, а самый самарский из всех! И он уже получил дважды «Золотого орла», но фильм о небесном покровителе Самары стал для него судьбоносным.























Итальянцы в России
В X веке Ибн-Фадлан уже указал на реку Самар в своем рассказе о путешествии по Волге. Четырьмя веками позже итальянские купцы братья Пицигано путешествовали по Волге, Персии и странам Востока. Как итог их путешествий - карта неведомых для европейцев земель. Итальянские купцы, прежде всего венецианцы, ухитрялись проникать повсюду - Марко Поло пробрался до закрытого Китая. Само сочетание «венецианский купец» почти нарицательное. И понятно, что люди были смелые: путешествие в XV веке по Волге не было увеселительным туром. А карта - основной результат их трудов и рисков, поэтому ясно, что никаких фантазий не подразумевала. Здесь тоже есть Самар, но уже не река, а населенный пункт. И это за двести лет до Засекина!

В четырнадцатом веке вообще было малолюдно - на всей планете жило в двадцать раз меньше людей, чем сейчас. Поэтому даже небольшое поселение было достаточным поводом для нанесения на карту. И поселение непростое - со своим святым отшельником. Ведь Алексий и итальянцы были в наших краях практически в одно время. Так что же за Самар нанесли на свою карту братья Пицигано?

А через сто лет - еще и Фра Мауро, другой венецианец. Он, правда, никуда не путешествовал, сидел в монастыре и рисовал mappa mundi - карты мира. Он компилировал из десятков, а может, и сотен источников, собирал воедино картину мира. И на его грандиозной карте 1459 года, где в центре мира Иерусалим, где-то за границей Белой и Черной Руси тоже есть Самар. На карте мира, составленной в Мурано, в монастыре камальдулов Фра Мауро, за 127 лет до основания крепости князем Засекиным.

То есть что-то тут точно было. Но…






























Что, где и когда?
Все эти впечатляющие перечисления не приближают нас к пониманию, что же это был за Самар. Надо, чтобы сквозь чернила средневековых портуланов проступила реальная история нашей земли. Митрополит спокойно едет в Орду, итальянцы путешествуют - возможно, что здесь было не так уж и пустынно. Если отшельник, православный монах, жил и питался, значит, в 1357 здесь было достаточно людей, сочувствующих православию. Скорее всего, это были люди, живущие «от Волги» - рыбаки, моряки, бурлаки. И это прекрасное основание для нашей мифологии «города-на-великой-реке». Но для этого нужны исследования.

Раскопки
 Можно ли сегодня найти хоть что-то из той доисторической эпохи? Раскопки в исторической части города, которые только- только начинаются, приносят удивительные, можно сказать фантастические, результаты. В раскопках на Хлебной площади открыта большая часть крепостного замка XVIII века. Всего несколько шурфов в районе улицы Засекина, и археологи нашли части стены, возможно, первой самарской крепости. Со времен Алабина, первым поставившего вопрос о доисторической Самаре, никто не пытался ее искать. Да, это на самом деле уникальная ситуация - в исторической Самаре раскопки только начинаются, и наверняка будет еще масса невероятных открытий. Но Самар - это не Самара. Крепость и поселение вовсе не обязательно совпадали географически, да и берега рек за это время поменялись, и не раз. Где искать?

Методики
Возможно, что искать надо везде. С помощью тепловизоров, которые позволяют путем специальной технологии аэрофото- съемки видеть объекты, находящиеся под землей в разных слоях, с помощью традиционной археологической разведки. Профессор Занин считает перспективным изучение склонов реки Самары в районе Старой бухты и начала улицы Молодогвардейской. Это часть большого оврага, который соединялся с оврагом, идущим от Волги в районе нынешнего пересечения Молодогвардейской и Ленинградской. Это было удобное место, труднодоступное для кочевников, не просматриваемое с Волги. Впрочем, раскопки - это только большие планы. В реальности даже на месте раскопок крепости на Хлебной площади сейчас ровная площадка. Раскоп засыпали, чтобы он не разрушился. Когда работы будут продолжены, неизвестно.

Поэтому трудно сказать, когда они появятся, эти две строки в учебнике о том, что город Самара основан в 1586 году на месте… Или не нужны эти строки? Впрочем, эти строки придется написать хотя бы для того, чтобы Алексий не оставил наш град без своего благословения.



Дата: 8 февраля 2018 , 16:54
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Автор текста: Илья Сульдин
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