Правый берег Волги в Самаре очистят от мусора

В число работ, которые продлятся до 30 сентября этого года, входят монтаж и демонтаж контейнерных площадок, сбор, вывоз и захоронение собранных в дальнейшем отходов, а также наличие 12, 7 тысячи мусорных мешков вместимостью не менее 240 литров.Перевозить будущие конструкции сборно-разборных площадок будут с помощью пяти единиц спецавтотранспорта и двух плавсредств.Перечень мест, которые будут очищены от мусора, предоставят подрядчику в течение трех дней с момента заключения контракта. Аукцион начальной стоимостью 5,5 млн рублей пройдет 19 марта.