Посетители резиденции самарского Деда Мороза не скрывают свой восторг
Сегодня на площади Куйбышева распахнул свои двери сказочный городок. За деревянным частоколом – изба Деда Мороза, а вокруг – сказочный лес, в котором можно встретить веселого Снеговика, Василису Премудрую и Бабу Ягу. Сегодня первым посетителям уже удалось побывать в чудесной резиденции казочного повелителя метелей и вьюг.
Впечатления у ребят самые чудесные! Арсению Лаухину из 83 школы больше всего понравилась Баба Яга. Она показалась ему совсем не злой, а очень даже прикольной. Ее ужимки и выдумки действительно веселили ребят. Все вместе они справились с ее заданиями: разгадали волшебный код и открыли портал, ведущий к хоромам. Потом Василиса Премудрая загадывала им загадки. Ее волшебный клубочек довел детей до Усадьбы, дверь в которую ребятам открыла гостеприимная Снегурочка.
- А нам больше всего понравился дом Деда Мороза, - вступают в разговор победители городского конкурса по робототехнике и техническому творчеству Денис Золотухин и Илья Панкрушин.
Несмотря на то, что оба увлекаются компьютерами и точными науками, мальчишки с удовольствием полюбовались настоящей срубовой избой, сделанным из коряг троном Деда Мороза, подышали хвойным духом, который исходит от свежеструганных бревен Усадьбы. Им запомнился также парад Снегурочек и Дедов Морозов из учреждений дополнительного образования и центров детского творчества города, которым командовал самый главный самарский Дед Мороз. Наопмним, что он поселился на все новогодние праздники на площади Куйбышева.
- Это прекрасная инициатива городской администрации, - говорит мама двух малышей Виктория Волова. - Надеюсь, что резиденция Деда Мороза станет постоянной, и накануне каждого последующего Нового года мои малыши смогут путешествовать в сказку. Пусть волшебный городок и его обитатели растут и развиваются вместе с ними!
Впечатления у ребят самые чудесные! Арсению Лаухину из 83 школы больше всего понравилась Баба Яга. Она показалась ему совсем не злой, а очень даже прикольной. Ее ужимки и выдумки действительно веселили ребят. Все вместе они справились с ее заданиями: разгадали волшебный код и открыли портал, ведущий к хоромам. Потом Василиса Премудрая загадывала им загадки. Ее волшебный клубочек довел детей до Усадьбы, дверь в которую ребятам открыла гостеприимная Снегурочка.
- А нам больше всего понравился дом Деда Мороза, - вступают в разговор победители городского конкурса по робототехнике и техническому творчеству Денис Золотухин и Илья Панкрушин.
Несмотря на то, что оба увлекаются компьютерами и точными науками, мальчишки с удовольствием полюбовались настоящей срубовой избой, сделанным из коряг троном Деда Мороза, подышали хвойным духом, который исходит от свежеструганных бревен Усадьбы. Им запомнился также парад Снегурочек и Дедов Морозов из учреждений дополнительного образования и центров детского творчества города, которым командовал самый главный самарский Дед Мороз. Наопмним, что он поселился на все новогодние праздники на площади Куйбышева.
- Это прекрасная инициатива городской администрации, - говорит мама двух малышей Виктория Волова. - Надеюсь, что резиденция Деда Мороза станет постоянной, и накануне каждого последующего Нового года мои малыши смогут путешествовать в сказку. Пусть волшебный городок и его обитатели растут и развиваются вместе с ними!
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