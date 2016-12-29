Посетители резиденции самарского Деда Мороза не скрывают свой восторг

Впечатления у ребят самые чудесные! Арсению Лаухину из 83 школы больше всего понравилась Баба Яга. Она показалась ему совсем не злой, а очень даже прикольной. Ее ужимки и выдумки действительно веселили ребят. Все вместе они справились с ее заданиями: разгадали волшебный код и открыли портал, ведущий к хоромам. Потом Василиса Премудрая загадывала им загадки. Ее волшебный клубочек довел детей до Усадьбы, дверь в которую ребятам открыла гостеприимная Снегурочка.- А нам больше всего понравился дом Деда Мороза, - вступают в разговор победители городского конкурса по робототехнике и техническому творчеству Денис Золотухин и Илья Панкрушин.Несмотря на то, что оба увлекаются компьютерами и точными науками, мальчишки с удовольствием полюбовались настоящей срубовой избой, сделанным из коряг троном Деда Мороза, подышали хвойным духом, который исходит от свежеструганных бревен Усадьбы. Им запомнился также парад Снегурочек и Дедов Морозов из учреждений дополнительного образования и центров детского творчества города, которым командовал самый главный самарский Дед Мороз. Наопмним, что он поселился на все новогодние праздники на площади Куйбышева.- Это прекрасная инициатива городской администрации, - говорит мама двух малышей Виктория Волова. - Надеюсь, что резиденция Деда Мороза станет постоянной, и накануне каждого последующего Нового года мои малыши смогут путешествовать в сказку. Пусть волшебный городок и его обитатели растут и развиваются вместе с ними!