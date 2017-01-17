Подозреваемый в убийстве мужчины в кафе на Московском шоссе арестован
Как сообщает ГТРК «Самара», решением Кировского районного суда мужчина заключен под стражу до 11 марта.
Напомним, трагедия произошла в ночь с 7 на 8 января этого года в одном из заведений в Кировском районе Самары. Во время ссоры один из посетителей кафе ударил ножом 38-летнего мужчину, который вскоре скончался.
По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Позже был задержан подозреваемый - ранее не судимый 36-летний местный житель, давший признательные показания в ходе допроса. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. В случае, если вина подсудимого будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
По данным телеканала, найти подозреваемого удалось в том числе благодаря записи с камеры видеонаблюдения, которая была установлена в кафе. Полный видеосюжет смотрите здесь.
Напомним, трагедия произошла в ночь с 7 на 8 января этого года в одном из заведений в Кировском районе Самары. Во время ссоры один из посетителей кафе ударил ножом 38-летнего мужчину, который вскоре скончался.
По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Позже был задержан подозреваемый - ранее не судимый 36-летний местный житель, давший признательные показания в ходе допроса. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. В случае, если вина подсудимого будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
По данным телеканала, найти подозреваемого удалось в том числе благодаря записи с камеры видеонаблюдения, которая была установлена в кафе. Полный видеосюжет смотрите здесь.
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