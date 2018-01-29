Под Самарой в столкновении Ситроена и Киа погиб человек

По сообщению пресс-службы регионального ГУ МВД России, 33-летний водитель Ситроена ехал со стороны Новокуйбышевска в направлении поселка Гранный. Выехав на «встречку», мужчина врезался в Киа под управлением 53-летнего водителя.В результате ДТП водитель Ситроена погиб на месте происшествия до прибытия медиков. Водитель второй иномарки госпитализирован с травмами. По факту случившегося проводится проверка.