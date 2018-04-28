Первый матч на «Самара Арене» закончился победой «Крыльев»
Наша команда обыграла воронежский «Факел».
Матч 35-го тура ФОНБЕТ-Первенства России среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги состоялся в субботу, 28 апреля. Стадион «Самара Арена» принял 15тысяч болельщиков.
Счет в историческом для Самары поединке открыли гости. На 21-й минуте точный удар в ближний угол ворот «Крыльев» нанес Максим Кузьмин – 0:1. На 67-й минуте счет сравнял Александр Соболев (1:1), а спустя всего три минуты Сергей Корниленко принес нашей команде второй гол.
Подробности игры в ближайшее время на нашем сайте.
Следующую встречу подопечные Андрея Тихонова проведут в среду, 2 мая. На выезде в Волгограде самарцы сыграют с местным «Ротором». Начало встречи - в 18:00 по самарскому времени.
Матч 35-го тура ФОНБЕТ-Первенства России среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги состоялся в субботу, 28 апреля. Стадион «Самара Арена» принял 15тысяч болельщиков.
Счет в историческом для Самары поединке открыли гости. На 21-й минуте точный удар в ближний угол ворот «Крыльев» нанес Максим Кузьмин – 0:1. На 67-й минуте счет сравнял Александр Соболев (1:1), а спустя всего три минуты Сергей Корниленко принес нашей команде второй гол.
Подробности игры в ближайшее время на нашем сайте.
Следующую встречу подопечные Андрея Тихонова проведут в среду, 2 мая. На выезде в Волгограде самарцы сыграют с местным «Ротором». Начало встречи - в 18:00 по самарскому времени.
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