Первый матч на «Самара Арене» закончился победой «Крыльев»

Матч 35-го тура ФОНБЕТ-Первенства России среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги состоялся в субботу, 28 апреля. Стадион «Самара Арена» принял 15тысяч болельщиков.Счет в историческом для Самары поединке открыли гости. На 21-й минуте точный удар в ближний угол ворот «Крыльев» нанес Максим Кузьмин – 0:1. На 67-й минуте счет сравнял Александр Соболев (1:1), а спустя всего три минуты Сергей Корниленко принес нашей команде второй гол.Подробности игры в ближайшее время на нашем сайте.Следующую встречу подопечные Андрея Тихонова проведут в среду, 2 мая. На выезде в Волгограде самарцы сыграют с местным «Ротором». Начало встречи - в 18:00 по самарскому времени.