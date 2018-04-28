28 апреля 2018 года,
23:19
$ 62.73    75.76   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Первый матч на «Самара Арене» закончился победой «Крыльев»

Наша команда обыграла воронежский «Факел».

Матч 35-го тура ФОНБЕТ-Первенства России среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги состоялся в субботу, 28 апреля. Стадион «Самара Арена» принял 15тысяч болельщиков.

Счет в историческом для Самары поединке открыли гости. На 21-й минуте точный удар в ближний угол ворот «Крыльев» нанес Максим Кузьмин – 0:1. На 67-й минуте счет сравнял Александр Соболев (1:1), а спустя всего три минуты Сергей Корниленко принес нашей команде второй гол.

Подробности игры в ближайшее время на нашем сайте.

Следующую встречу подопечные Андрея Тихонова проведут в среду, 2 мая. На выезде в Волгограде самарцы сыграют с местным «Ротором». Начало встречи - в 18:00 по самарскому времени.









 
Дата: 28 апреля 2018 , 20:16
1260
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Кирилл Ляхманов, kc-camapa.ru
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Первый матч на «Самара Арене» закончился победой «Крыльев»
28 апреля 2018
1260
Первый матч на «Самара Арене» закончился победой «Крыльев»
Стартовала игра на «Самара Арене»
28 апреля 2018
304
Стартовала игра на «Самара Арене»
На Первомай в центре Самары запретят продавать алкоголь
28 апреля 2018
172
На Первомай в центре Самары запретят продавать алкоголь
В Самаре состоится крупная российско-германская конференция
28 апреля 2018
180
В Самаре состоится крупная российско-германская конференция
Выходные в Самаре: экскурсия в Запанской, «Электрическая Россия» и Первомай
28 апреля 2018
146
Выходные в Самаре: экскурсия в Запанской, «Электрическая Россия» и Первомай
На «Самара Арену» зашли первые болельщики
28 апреля 2018
305
На «Самара Арену» зашли первые болельщики
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение
28 апреля 2018
848
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение
Во время ЧМ-2018 самарцам придется показывать содержимое посылок работникам почты
28 апреля 2018
203
Во время ЧМ-2018 самарцам придется показывать содержимое посылок работникам почты
Появилась дополнительная схема остановок автобусов-шаттлов и трамваев возле «Самара Арены»
28 апреля 2018
418
Появилась дополнительная схема остановок автобусов-шаттлов и трамваев возле «Самара Арены»
Лента новостей
28 апреля 2018 , 20:16
1260
Первый матч на «Самара Арене» закончился победой «Крыльев»
Наша команда обыграла воронежский «Факел».    
28 апреля 2018 , 18:05
304
Стартовала игра на «Самара Арене»
Сегодня здесь сразятся «Крылья Советов» и воронежский «Факел».
28 апреля 2018 , 17:07
172
На Первомай в центре Самары запретят продавать алкоголь
  Ограничение начнёт действовать во вторник, 1 мая, с 8:00 до 14:00.
28 апреля 2018 , 15:52
305
На «Самара Арену» зашли первые болельщики
В субботу, 28 апреля, состоится первый тестовый матч на стадионе. «Крылья Советов»...
28 апреля 2018 , 13:33
848
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение
  По сведениям   ФГБУ «Приволжское УГМС» в ближайшие 2-4 часа ожидаются...
28 апреля 2018 , 12:43
210
Исторические версии. Реставратор Киево-Печерской лавры в Куйбышеве. Часть 2
Двадцатый век причудливо разметал людей по свету. Революции и две мировые войны заставили многих...
28 апреля 2018 , 14:01
190
Зачем каждый год делать прививки от гриппа
В конце апреля во всем мире отмечается неделя иммунизации. Самарские специалисты рассказали о...
28 апреля 2018 , 12:23
418
Появилась дополнительная схема остановок автобусов-шаттлов и трамваев возле «Самара Арены»
Напомним, тестовый матч пройдет в субботу, 28 апреля. В рамках первенства ФНЛ на поле выйдут...
28 апреля 2018 , 16:45
138
В Самарском художественном музее открылась выставка рисунков молодых дизайнеров
  Самарский художественный музей наконец впустил в свои стены представителей современного...
28 апреля 2018 , 16:46
146
Выходные в Самаре: экскурсия в Запанской, «Электрическая Россия» и Первомай
Вот и подошла к концу длинная рабочая неделя. Впереди - майские праздники, которые можно...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
У шоколадной фабрики сносят здание автомойки и кафе
17 апреля 2018
3221
У шоколадной фабрики сносят здание автомойки и кафе
В Самаре продолжается работа по ликвидации самовольных построек. 
Как передвигаться по центру Самары во время ЧМ-2018
19 апреля 2018
2974
Как передвигаться по центру Самары во время ЧМ-2018
Как будет организовано движение транспорта в районе площади Куйбышева, где расположится фан-зона...
Где чаще всего бьются самарские водители
3 апреля 2018
2268
Где чаще всего бьются самарские водители
С начала 2017 года в Самаре произошло более 500 ДТП, в которых погибли или пострадали люди....
«Самара Арена». Как выглядит стадион за 60 дней до ЧМ-2018
16 апреля 2018
2048
«Самара Арена». Как выглядит стадион за 60 дней до ЧМ-2018
На поле стадиона уложили газон. Как это было
Глава Самары Елена Лапушкина о дефиците кадров, городском транспорте и о себе
19 апреля 2018
1778
4
Глава Самары Елена Лапушкина о дефиците кадров, городском транспорте и о себе
Елена Лапушкина дала свое первое интервью в статусе главы города. «Самарская газета»...
В Самаре в 2018 году картами отремонтируют 38 участков дорог. Список улиц
2 апреля 2018
1154
1
В Самаре в 2018 году картами отремонтируют 38 участков дорог. Список улиц
Работы выполнят компании «НПФ «XXI век» и «Автодоринжиниринг».
Голкипер Петер Шмейхель - о морозе, новом стадионе и ЧМ-2018
19 апреля 2018
1568
Голкипер Петер Шмейхель - о морозе, новом стадионе и ЧМ-2018
О том, зачем он прибыл в  Самару и какие прогнозы дает на  предстоящие матчи, - в...
Меньше всего безработных насчитали в Самарском районе
2 апреля 2018
854
Меньше всего безработных насчитали в Самарском районе
Как зарегистрироваться на бирже труда и получать пособие.
Киноизмышлизм. «Первому игроку приготовиться» - ожидание против реальности (12+)
30 марта 2018
975
Киноизмышлизм. «Первому игроку приготовиться» - ожидание против реальности (12+)
Это будет самый сложный для меня обзор за последние годы.
Выходные в Самаре: «Розовое вино» с Федуком, игры в геологов, премьера в драмтеатре
30 марта 2018
706
Выходные в Самаре: «Розовое вино» с Федуком, игры в геологов, премьера в драмтеатре
На календаре 30 марта, а значит, на днях самый позитивный праздник года - День смеха. А так как...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.