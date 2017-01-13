Пенсионер из Самарской области подозревается в убийстве своего сына

По версии следствия, 76-летний обвиняемый был пьяным у себя дома. На почве произошедшей накануне ссоры он ударил свою супругу ножом в спину, однако она смогла вырваться и убежать. Затем мужчина подошел к спящему 29-летнему сыну и нанес ему не менее 4 ударов ножом в туловище, в результате чего тот скончался.После этого обвиняемый пытался покончить жизнь самоубийством и нанес себе несколько ударов ножом в живот, однако ранения оказались незначительными. Подоспевшая по вызову второго сына «скорая» оказала нападавшему помощь.По факту убийства и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в отношении него было возбуждено уголовное дело. В настоящее время оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Преступления, в которых обвиняется мужчина, относятся к категории особо тяжких, наказание за которые предусматривается в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.