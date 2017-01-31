Открываются прямые рейсы из Самары в Стамбул

Как сообщает пресс-служба самарского аэропорта, до конца осенне-зимней навигации вылеты в Самару будут осуществляться во вторник и пятницу в 22.45, а из Самары - по средам и субботам в 7:00 местного времени. С 26 марта рейс Стамбул-Самара будет осуществляться каждую среду, пятницу и воскресенье в 22:10. В обратном направлении можно будет улететь каждый понедельник, четверг и субботу в 4:55. Перевозка пассажиров запланирована на воздушных судах Аirbus 321.Подробную информацию о стоимости билетов и условиях перевозки можно узнать на официальном сайте авиакомпании.