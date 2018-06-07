От комиссариата призрения до наших дней. Об истории самарской соцслужбы
Сто лет назад, в 1918 году, был создан Самарский губернский комиссариат призрения, вскоре переименованный в губернский отдел социального обеспечения. В преддверии профессионального праздника социальных работников, который отмечается 8 июня, вспомним, как на протяжении века развивалась система социальной службы.
Вначале были богадельни
Изначально поддержкой бедных занимались в основном церковь и монастыри, при которых открывались богадельни для немощных и престарелых. Становление благотворительности как государственной системы социального обеспечения произошло при Петре I. 8 июня 1701 года он издал указ «Об определении в домовые Святейшего Патриарха богадельни нищих, больных и престарелых». Этот день можно считать днем рождения социальной службы в России. На территории Самарского края первая богадельня появилась в Бугульминской слободе в 1748 году. На протяжении многих десятилетий в Самаре открывались бесплатные больницы, ночлежки, приюты для подкидышей. Однако к 1918 году в России в целом так и не были решены основные вопросы оказания социальной помощи населению.
Комиссарское дело
После установления советской власти создается губернский комиссариат призрения, первым руководителем которого стала известная революционерка Варвара Адамская. С этого времени начался отсчет совершенно нового направления деятельности. В феврале 1918 года была принята Конституция комиссариата, которая определила основные направления работы: обеспечение увечных воинов, а также призрение детей и престарелых, охрана материнства и младенчества, исправление несовершеннолетних, помощь военнопленным. В период Гражданской войны одной из главных задач стало обеспечение семей красноармейцев.
В апреле 1918 года Народный комиссариат призрения РСФСР был переименован в Народный комиссариат социального обеспечения, а губернские комиссариаты стали отделами социального обеспечения. В нашем регионе под попечительством тогда находилось почти 1000 стариков, каждый из них получал денежное содержание в среднем по 5,5 рубля в месяц.
Следующий, 1919 год, прошел под знаком заботы о беженцах и инвалидах. В Самарской губернии было размещено 1075 таких граждан. Только Московская и Пермская губернии опережали ее по количеству принимаемых беженцев.
В 1920 году на территории нашего края из-за неурожая разразился жесточайший голод. Была создана комиссия помощи голодающим. При отделах соцобеспечения открывались питательные пункты, где выдавали хлеб и обеды, а также одежду, обувь и предметы домашнего обихода.
Еще сложнее
С образованием СССР в 1922 году государственная система социального обеспечения расширилась и усложнилась. В частности, общества слепых, глухих, кооперация инвалидов, крестьянское общество взаимопомощи стали действовать как самостоятельные хозяйственные единицы в этой системе.
С 1922 по 1926 годы одной из главных задач органов соцобеспечения становится трудоустройство инвалидов. Их обучали доступным ремеслам, они объединялись в кооперативы и артели. В 1927 году Самару посетили представители международной организации инвалидов, которые были удивлены достижениями и правами, которые здесь имели, как говорят сейчас, люди с ограниченными возможностями здоровья. Тогда насчитывалось 100 профильных объединений, где трудились 1000 человек.
В 1928 году в СССР было введено пенсионное обеспечение по старости. Сначала его получали только рабочие горнорудной и текстильной промышленности. А например закон «О пенсиях и пособиях членам колхозов» был принят только в 1964 году.
К 1941 году в РСФСР был сформирован централизованный Государственный институт управления соцобеспечением, сохранившийся практически без изменений до начала 90-х годов.
Особый путь
В 1987 году областной отдел социального обеспечения возглавила Галина Светкина. С ее именем связаны последующие 20 лет работы социальной службы. Была создана мощная система социальной поддержки, которая приобрела целенаправленный адресный характер. В систему соцобеспечения внедряли модели передовых технологий, в том числе были реализованы проекты «Создание единого информационного окна», «Социальный интернет-портал», «Интернет- киоск». Это был первый опыт в России непосредственного влияния современных информационных технологий на качество социального обслуживания населения.
С распадом Советского Союза в 1991 году кризис охватил все сферы общества и спровоцировал рост социальных проблем. В этих условиях на первый план вышли задачи защиты наиболее уязвимых слоев населения - детей, пенсионеров, инвалидов, беженцев, малоимущих, военнослужащих, уволенных в запас.
Так в начале 90-х годов произошел переход от принципов социального обеспечения к системе государственной социальной защиты населения. В ее основе лежит забота государства, включающая в себя, в первую очередь, организацию индивидуальной помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Реализацию всех этих мер, начиная с 90-х годов, осуществляет министерство социальной защиты населения РФ.
В Самарской области сложился особый путь развития социальной защиты. В течение 17 лет функционировали две ветви отрасли - классическая социальная защита населения (меры соцподдержки граждан пожилого возраста и инвалидов) и самостоятельная служба семьи. Точкой отсчета существования службы семьи стал 1991 год. Постановлением Самарской области от 16 сентября был впервые в России создан региональный комитет по делам семьи и демографической политики - новое ведомство в отечественной практике соцобслуживания. Первым его председателем стала Галина Гусарова.
Помочь детям, ветеранам, студентам
С 2005 года начала развиваться социальная поддержка отдельных категорий граждан. Каждый субъект РФ действовал с учетом своих возможностей. У нас был принят ряд дополнительных мер по поддержке семей с детьми, ветеранов боевых действий, студентов.
Сейчас на территории Самарской области предоставляется 129 видов выплат, на что ежегодно расходуют около 18 млрд рублей из федерального и регионального бюджета. Каждый третий житель региона является получателем социальных выплат, при этом отдельные категории граждан получают несколько выплат по разным основаниям.
600 экспонатов
В 2003 году в Самарской области открылся Музей социальной службы. Его посетители могут на примере нашего региона проследить все основные этапы становления и развития службы в России.
В экспозиции более 600 экспонатов. Например, подлинные документы первых персональных пенсионеров Самарского края - Валериана Куйбышева и Николая Шверника. В 2012 году экспозиция была пополнена разделом, посвященным государственной социально-демографической и семейной политике на современном этапе. В музее проводят экскурсии для вновь принятых сотрудников городских и районных управлений социальной защиты населения, центров соцобслуживания, а также студентов, которым предстоит работать в этой сфере.
Вначале были богадельни
Изначально поддержкой бедных занимались в основном церковь и монастыри, при которых открывались богадельни для немощных и престарелых. Становление благотворительности как государственной системы социального обеспечения произошло при Петре I. 8 июня 1701 года он издал указ «Об определении в домовые Святейшего Патриарха богадельни нищих, больных и престарелых». Этот день можно считать днем рождения социальной службы в России. На территории Самарского края первая богадельня появилась в Бугульминской слободе в 1748 году. На протяжении многих десятилетий в Самаре открывались бесплатные больницы, ночлежки, приюты для подкидышей. Однако к 1918 году в России в целом так и не были решены основные вопросы оказания социальной помощи населению.
Комиссарское дело
После установления советской власти создается губернский комиссариат призрения, первым руководителем которого стала известная революционерка Варвара Адамская. С этого времени начался отсчет совершенно нового направления деятельности. В феврале 1918 года была принята Конституция комиссариата, которая определила основные направления работы: обеспечение увечных воинов, а также призрение детей и престарелых, охрана материнства и младенчества, исправление несовершеннолетних, помощь военнопленным. В период Гражданской войны одной из главных задач стало обеспечение семей красноармейцев.
В апреле 1918 года Народный комиссариат призрения РСФСР был переименован в Народный комиссариат социального обеспечения, а губернские комиссариаты стали отделами социального обеспечения. В нашем регионе под попечительством тогда находилось почти 1000 стариков, каждый из них получал денежное содержание в среднем по 5,5 рубля в месяц.
Следующий, 1919 год, прошел под знаком заботы о беженцах и инвалидах. В Самарской губернии было размещено 1075 таких граждан. Только Московская и Пермская губернии опережали ее по количеству принимаемых беженцев.
В 1920 году на территории нашего края из-за неурожая разразился жесточайший голод. Была создана комиссия помощи голодающим. При отделах соцобеспечения открывались питательные пункты, где выдавали хлеб и обеды, а также одежду, обувь и предметы домашнего обихода.
Еще сложнее
С образованием СССР в 1922 году государственная система социального обеспечения расширилась и усложнилась. В частности, общества слепых, глухих, кооперация инвалидов, крестьянское общество взаимопомощи стали действовать как самостоятельные хозяйственные единицы в этой системе.
С 1922 по 1926 годы одной из главных задач органов соцобеспечения становится трудоустройство инвалидов. Их обучали доступным ремеслам, они объединялись в кооперативы и артели. В 1927 году Самару посетили представители международной организации инвалидов, которые были удивлены достижениями и правами, которые здесь имели, как говорят сейчас, люди с ограниченными возможностями здоровья. Тогда насчитывалось 100 профильных объединений, где трудились 1000 человек.
В 1928 году в СССР было введено пенсионное обеспечение по старости. Сначала его получали только рабочие горнорудной и текстильной промышленности. А например закон «О пенсиях и пособиях членам колхозов» был принят только в 1964 году.
К 1941 году в РСФСР был сформирован централизованный Государственный институт управления соцобеспечением, сохранившийся практически без изменений до начала 90-х годов.
Особый путь
В 1987 году областной отдел социального обеспечения возглавила Галина Светкина. С ее именем связаны последующие 20 лет работы социальной службы. Была создана мощная система социальной поддержки, которая приобрела целенаправленный адресный характер. В систему соцобеспечения внедряли модели передовых технологий, в том числе были реализованы проекты «Создание единого информационного окна», «Социальный интернет-портал», «Интернет- киоск». Это был первый опыт в России непосредственного влияния современных информационных технологий на качество социального обслуживания населения.
С распадом Советского Союза в 1991 году кризис охватил все сферы общества и спровоцировал рост социальных проблем. В этих условиях на первый план вышли задачи защиты наиболее уязвимых слоев населения - детей, пенсионеров, инвалидов, беженцев, малоимущих, военнослужащих, уволенных в запас.
Так в начале 90-х годов произошел переход от принципов социального обеспечения к системе государственной социальной защиты населения. В ее основе лежит забота государства, включающая в себя, в первую очередь, организацию индивидуальной помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Реализацию всех этих мер, начиная с 90-х годов, осуществляет министерство социальной защиты населения РФ.
В Самарской области сложился особый путь развития социальной защиты. В течение 17 лет функционировали две ветви отрасли - классическая социальная защита населения (меры соцподдержки граждан пожилого возраста и инвалидов) и самостоятельная служба семьи. Точкой отсчета существования службы семьи стал 1991 год. Постановлением Самарской области от 16 сентября был впервые в России создан региональный комитет по делам семьи и демографической политики - новое ведомство в отечественной практике соцобслуживания. Первым его председателем стала Галина Гусарова.
Помочь детям, ветеранам, студентам
С 2005 года начала развиваться социальная поддержка отдельных категорий граждан. Каждый субъект РФ действовал с учетом своих возможностей. У нас был принят ряд дополнительных мер по поддержке семей с детьми, ветеранов боевых действий, студентов.
Сейчас на территории Самарской области предоставляется 129 видов выплат, на что ежегодно расходуют около 18 млрд рублей из федерального и регионального бюджета. Каждый третий житель региона является получателем социальных выплат, при этом отдельные категории граждан получают несколько выплат по разным основаниям.
600 экспонатов
В 2003 году в Самарской области открылся Музей социальной службы. Его посетители могут на примере нашего региона проследить все основные этапы становления и развития службы в России.
В экспозиции более 600 экспонатов. Например, подлинные документы первых персональных пенсионеров Самарского края - Валериана Куйбышева и Николая Шверника. В 2012 году экспозиция была пополнена разделом, посвященным государственной социально-демографической и семейной политике на современном этапе. В музее проводят экскурсии для вновь принятых сотрудников городских и районных управлений социальной защиты населения, центров соцобслуживания, а также студентов, которым предстоит работать в этой сфере.
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