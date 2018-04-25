От капсулы до купола. История строительства «Самара Арены»
В среду, 25 апреля, остается 50 дней до главного события этого года - Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.
В эти выходные новый стадион «Самара Арена» примет первый тестовый матч. Рассказываем и показываем историю его строительства.
В эти выходные новый стадион «Самара Арена» примет первый тестовый матч. Рассказываем и показываем историю его строительства.
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