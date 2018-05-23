Обновленную четвертую очередь набережной планируют открыть 30 мая

На километровом участке набережной построили каскадный фонтан, хозяйственно-бытовой комплекс. В нем располагаются бытовые помещения, пункт охраны, туалет для маломобильных групп населения. При этом отдельный вход в комплексе сделан для комнаты матери и ребенка.Известно, что четвертая очередь набережной будет оборудована подъемниками для маломобильных граждан для спуска до пляжа и обратно. Украшением четвертой очереди набережной станет Ладья. Кроме того, в начале мая напротив Софийского собора был открыт памятник святому равноапостольному князю Владимиру.- Это будет лучшая из всех очередей набережной Самары, венцом которой станет монумент Ладьи, - отметил Владимир Василенко.