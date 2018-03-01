О юности Самары

Мы знаем, что Самара основана в 1586 году, и представляем себе ту крепость по гравюре Адама Олеария, сделанной в 1636-м. Но потом наша историческая память становится совсем отрывочной: от основания крепости до основания губернии в середине XIX века, быть может, пара событий и дат вспомнятся, да два атамана - Стенька и Емельян. И это почти за три века истории! Получается, что две трети истории нашего города - это огромное белое пятно с небольшими островками фактов. Не может быть у города с такими масштабами и амбициями столько пустоты в багаже. Неужели здесь совсем ничего не происходило? Даже ради приличия, из уважения к предкам этот пробел надо заполнить.Так получилось. Просто наша историческая наука в Самаре, как и везде в России, формировалась в другую эпоху. И в социалистическую пору не было особого интереса к времени до разгара классовой борьбы. То ли дело конец XIX века с молодым Ульяновым или героическая советская эра. Поэтому про XVII век в Самаре известно очень немного и неточно.Например, Олеарий писал, что в Самаре были каменные храмы. Наши ученые долгое время считали, что он ошибался. Такое самомнение само по себе очаровательно: кабинетные историки четыре века спустя считают, что храмов не было и Олеарий видел то, чего не было. Им ведь видней, они ж ученые! Или, например, долго не знали местные историки о первой самарской книге, созданной еще в XVII веке. Но тем интереснее открывать страницы истории, которые до нас никто не читал.Нам очень повезло, что мимо плыл Олеарий и нарисовал Самару. Конечно, это было очень скромное поселение - не более тысячи человек. А Москва, даже опустошенная поляками, насчитывала 200 тысяч жителей. Но каменные храмы в XVII веке в Самаре все-таки могли быть. И сегодня еще есть возможность найти их следы, возможно, фундаменты и даже части сооружений. Речь идет прежде всего о древнейшей Никольской церкви, первом каменном здании Самары. Большую работу для определения ее местонахождения и даты закладки проделал историк Андрей Макаров, один из авторов Православной энциклопедии. В приделе этой церкви был похоронен Иван Кирилин - русский Колумб, герой освоения восточных земель и руководитель Оренбургской экспедиции. Он лежит где- то в районе современных улиц Водников и Малярной. Место известно, но раскопок и поисков первой самарской церкви никто, увы, не планирует. Первое упоминание о Никольской церкви относится к 1634 году. В то время в историю Самары вторгся герой, достойный пера Умберто Эко или Алексея Иванова.Воевода Борис Салтыков прибыл в Самару не по доброй воле. Человек из ближнего круга первого русского царя попал в опалу и был почетно сослан воеводить к нам. Мы никогда не восстановим его биографию, но даже то, что известно, впечатляет: Салтыков был начальником приказа большого дворца, ближайшим к царю человеком - вроде руководителя администрации президента сегодня. Известен его конфликт на тему «кто важней» с князем Пожарским, и царь отдал приоритет Салтыкову. Это был один из образованных и передовых людей эпохи. Его вынужденное воеводство в Самаре дало нашему городу не только первую каменную церковь, но и первую книгу, и первое литературное произведение, и первого художника.Салтыков был богат, поэтому в ссылку он привез не только библиотеку, но, видимо, еще и «типографию». Книгопечатание, конечно, тогда еще не было распространено, поэтому «типографией» были несколько писцов, переплетчики и художник. Почти 300 лет назад был создан самарский список «Повести о Варлааме и Иоасафе», известного произведения средневековой литературы. Список украшен 223 миниатюрами, которые нарисовал первый самарский художник - раб божий Петр. Вступление к списку объемное, на семь страниц. Это и есть первое произведение самарской литературы. 1628 год.Что еще сделал Салтыков в Самаре, наверное, можно было бы выяснить, проведя серьезные изыскания сразу по нескольким направлениям - археология, работа в архивах. Но это никому не интересно. Уже упомянутый историк Макаров - едва ли не единственный, кто пытается привлечь внимание к этому периоду нашей истории. Вот что он говорит: «Самарская рукопись требует комплексного - исторического, кодикологического, текстологического, искусствоведческого изучения. Но даже сам факт наличия такого памятника делает Самару культурным центром Среднего Поволжья. Одна из миниатюр рукописи уже была использована в качестве иллюстрации статьи «Иоанн Дамаскин» в Православной энциклопедии. Впервые в подписи к этой иллюстрации в качестве атрибуции соседствовали реалии: «Самара, 1628 - 1629 годы».Слова самарского переписчика из предисловия к рукописи создают удивительное ощущение живой связи времен: в конце своего текста он испрашивает у читателей молитв о заказчике рукописи и трудившихся над ней. Это прямое, доверительное обращение переписчика к читателям адресовано и нам, нынешним самарцам. Тем, конечно, кто хочет читать, изучать рукопись и молиться о своих предках.Молиться о предках. Это так просто. Но как сложно осознать свою преемственность с тем местом, где живешь! Восстановить связь времен. Какая от этого польза современной Самаре, которая экстатически ищет инвесторов? Примерно такая же, как и дереву от корней, уходящих в глубь земли. Ярких, запоминающихся элементов из XVII века самарской истории, наверное, не сделаешь. Ну если только не снять блокбастер про Салтыкова с Николасом Кейджем в главной роли. Но важно и нужно для самой Самары заполнить эти исторические лакуны. Тем более что первая наша книга вполне заслуживает внимания не только ученых, но и обычных туристов. По крайней мере на австралийцев, которых в Самаре этим летом будет немало, этот исторический период может произвести впечатление - Австралию-то тогда вообще не открыли! И для самарцев важно: уже 300 лет назад наш город был культурным центром. Можно ли такое знание конвертировать в туристическую привлекательность? О том, что действительно интересно туристам в Самаре, предлагаю поговорить в следующий раз.