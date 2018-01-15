Новую трамвайную линию к «Самара Арене» протестируют в марте

Напомним, трамвайные пути прокладываются параллельно Московскому шоссе с левой стороны по ходу движения из города. Протяженность новой ветки составит 2,2 километра. Также в состав объекта входит путепровод тоннельного типа, общая протяженность которого составляет почти 400 метров. Он будет служить для пропуска трамваев под улицей Дальней. Тестовые испытания новой трамвайной линии состоятся в марте.