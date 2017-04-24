Николай Меркушкин и Марк Курцер побывали на строительной площадке госпиталя «Мать и дитя Самара»

Строительство нового современного медицинского центра ведется в соответствии с инвестиционным меморандумом, подписанным правительством региона и ЗАО «Медицинская компания ИДК» (ГК «Мать и дитя») в 2014 году. В данный момент возведены все шесть этажей, подрядчики приступили к монтажу внутренних перегородок и прокладке коммуникаций. Объект возводится согласно графику, некоторые работы идут с опережением. Завершить строительство планируется к ноябрю этого года, сразу же будет завезено оборудование, начнется монтаж, и в конце первого квартала 2018 г. госпиталь должен принять первых пациентов. В медицинском комплексе площадью 15 тыс. кв. метров планируется разместить акушерское отделение с родильным блоком, хирургическое, урологическое, педиатрическое и поликлиническое отделения для взрослых и детей, лечебно-диагностический центр, отделение ЭКО и лаборатория, где будет проводиться более 1000 видов анализов. Ежегодно госпиталь будет принимать до 2000 родов, проводить до 600 циклов ЭКО, организовать 150 тыс. амбулаторных посещений. По словам Марка Курцера, некоторые процедуры будут проводиться в рамках обязательного медицинского страхования, и, соответственно, будут доступны жителям Самары.Николай Меркушкин отметил масштабы строительства, скорость и качество выполнения работ, а также подчеркнул, что с введением этого объекта в области появится 1100 новых рабочих мест.