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На здании Фабрики-кухни повесили банер с высказыванием художника

Надпись на полотно нанесли на двух языках.

На здании Фабрики-кухни в Самаре начался монтаж произведения Юрия Альберта «Искусство не для того, чтобы на него смотреть, а для того чтобы о нем думать». Идея разместить высказывание художника на фасаде памятника конструктивизма, принадлежит директору Средневолжского филиала государственного центра современно искусства Роману Коржова.

Напомним, по окончанию реставрации в здании будет работать Средневолжский филиал ГЦСИ.  
Дата: 12 июня 2018 , 09:27
402
Автор текста: Жанна Скокова
Автор фото: Неля Коржова
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