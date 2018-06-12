На здании Фабрики-кухни повесили банер с высказыванием художника

На здании Фабрики-кухни в Самаре начался монтаж произведения Юрия Альберта «Искусство не для того, чтобы на него смотреть, а для того чтобы о нем думать». Идея разместить высказывание художника на фасаде памятника конструктивизма, принадлежит директору Средневолжского филиала государственного центра современно искусства Роману Коржова.Напомним, по окончанию реставрации в здании будет работать Средневолжский филиал ГЦСИ.