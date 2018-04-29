На второй тестовый матч на «Самара Арене» продали уже 31000 билетов

Билеты можно будет купить на «Металлурге» и в удаленных точках продаж:ТЦ "Вива Ленд", Кирова, 147ТЦ "Парк Хаус", Московское шоссе, 81 (касса со стороны XXII Партсъезда)ТЦ "Вавилон", Ульяновская, 18ТЦ "Космопорт", Дыбенко, 30ТЦ "Мега Сити", Ново-Садовая, 160МТЦ "Сила Спорта", Московское шоссе, 17ТЦ "Русь на Волге", Тольятти, Революционная, 52АЭлектронные билеты на игру "Крылья Советов" – "Кубань" реализовываться не будут.Билеты на сектор активной поддержки B130, а также примыкающий к нему B129, будут продавать только в ТЦ «Сила Спорта». Детям до 14 лет для прохода на стадион также потребуется билет. Посетить матч они смогут только в сопровождении взрослых. Отметим, что им не будут продавать билеты в сектора B130 и C117.Владельцам абонементов приобретать билеты не нужно, попасть на стадион они смогут по своим сезонным пластиковым картам. Владельцы абонементов занимают свободные места на соответствующих секторах.Напомним, первый матч на «Самара Арене» закончился победой «Крыльев». Наша команда обыграла воронежский «Факел» со счётом 2:1.По предварительной информации, третий тестовый матч планируется провести на «Самара Арене» 16 мая‬. В этот день здесь скорее всего сыграют «Крылья Советов-2» и тольяттинская «Лада».