На восстановление самолета Як-52, упавшего в реку после Парада Памяти, выделят областные средства
Соответствующую субсидию на ремонт воздушного судна получит самарский областной аэроклуб ДОСААФ.
Напомним, ЧП произошло 7 ноября около 13:00 в Куйбышевском районе. Самолет Як-52 с двумя пилотами на борту возвращался с Парада Памяти, однако совершил вынужденную посадку на реку Татьянку. Пилотов спасли сотрудники Государственной инспекции маломерных судов. Самолет затонул и был поднят из воды на следующий день.
Напомним, ЧП произошло 7 ноября около 13:00 в Куйбышевском районе. Самолет Як-52 с двумя пилотами на борту возвращался с Парада Памяти, однако совершил вынужденную посадку на реку Татьянку. Пилотов спасли сотрудники Государственной инспекции маломерных судов. Самолет затонул и был поднят из воды на следующий день.
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