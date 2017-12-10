На улицах Самары устанавливают виртуальные путеводители
В Самаре стартовал проект «Виртуальная прогулка». Он поможет знакомиться с достопримечательностями гостям нашего города.
Расчет в первую очередь сделан на болельщиков, которые приедут на игры Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Все самое интересное о памятниках, исторических местах и архитектурных сооружениях туристы смогут узнать прямо на улицах. Для этого к весне 2018 года разместят 70 информационных пюпитров. Семь таких стендов уже установили у театра драмы, лютеранской кирхи, филармонии, бункера Сталина, а также на площадях: имени Куйбышева, Революции и Хлебной.
На каждом пюпитре разместили краткую информацию об объекте, а также QR-код, ведущий на страницу интернет-ресурса. Считав код с помощью приложения-сканера на смартфоне или планшете, можно прослушать аудиогид на русском и английском языках. Все аудиоистории для «Виртуальной прогулки» записал известный самарский краевед и телеведущий Михаил Перепелкин.
Начать проект помогло соглашение о совместных действиях по созданию комфортной среды, которое заключили администрация Самары и один из федеральных операторов сотовой связи.
- Помощь социально ориентированного бизнеса в подготовке к мировому футбольному первенству очень важна. Мы приглашаем все частные структуры проявлять инициативу. Город стремится создать комфортные условия для туристов, ярко заявить о себе. Дать гостям возможность познакомиться с нашим культурным наследием с помощью современных технологий - отличная идея, - говорит руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Александр Андриянов.
Руководитель регионального департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин рассказал, что пюпитры будут устанавливаться в знаковых точках туристических маршрутов.
- Гостям Чемпионата так будет проще познакомиться с городом и его достопримечательностями. Аудиогид не ограничится только архитектурными и историческими памятниками. У нас много других замечательных мест, даже с ореолом тайны, прогулка по которым станет увлекательным квестом, - считает он.
Карту пюпитров планируют разместить на информационных ресурсах во всемирной сети и раздаточных материалах для туристов. В проекте также предусмотрены бесплатные экскурсии для школьников по пешеходным туристическим маршрутам и передвижные фотовыставки в арт-пространствах и торговых центрах.
Директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед сообщил, что в начале следующего года стартует фотоконкурс, на который каждый горожанин сможет заявить свой вариант «народной» достопримечательности. Лучшие из них пополнят виртуальный гид.
Расчет в первую очередь сделан на болельщиков, которые приедут на игры Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Все самое интересное о памятниках, исторических местах и архитектурных сооружениях туристы смогут узнать прямо на улицах. Для этого к весне 2018 года разместят 70 информационных пюпитров. Семь таких стендов уже установили у театра драмы, лютеранской кирхи, филармонии, бункера Сталина, а также на площадях: имени Куйбышева, Революции и Хлебной.
На каждом пюпитре разместили краткую информацию об объекте, а также QR-код, ведущий на страницу интернет-ресурса. Считав код с помощью приложения-сканера на смартфоне или планшете, можно прослушать аудиогид на русском и английском языках. Все аудиоистории для «Виртуальной прогулки» записал известный самарский краевед и телеведущий Михаил Перепелкин.
Начать проект помогло соглашение о совместных действиях по созданию комфортной среды, которое заключили администрация Самары и один из федеральных операторов сотовой связи.
- Помощь социально ориентированного бизнеса в подготовке к мировому футбольному первенству очень важна. Мы приглашаем все частные структуры проявлять инициативу. Город стремится создать комфортные условия для туристов, ярко заявить о себе. Дать гостям возможность познакомиться с нашим культурным наследием с помощью современных технологий - отличная идея, - говорит руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Александр Андриянов.
Руководитель регионального департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин рассказал, что пюпитры будут устанавливаться в знаковых точках туристических маршрутов.
- Гостям Чемпионата так будет проще познакомиться с городом и его достопримечательностями. Аудиогид не ограничится только архитектурными и историческими памятниками. У нас много других замечательных мест, даже с ореолом тайны, прогулка по которым станет увлекательным квестом, - считает он.
Карту пюпитров планируют разместить на информационных ресурсах во всемирной сети и раздаточных материалах для туристов. В проекте также предусмотрены бесплатные экскурсии для школьников по пешеходным туристическим маршрутам и передвижные фотовыставки в арт-пространствах и торговых центрах.
Директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед сообщил, что в начале следующего года стартует фотоконкурс, на который каждый горожанин сможет заявить свой вариант «народной» достопримечательности. Лучшие из них пополнят виртуальный гид.
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