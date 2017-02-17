На тренировочном сборе в Турции «Крылья Советов» обыграли «Пахтакор»
Футболисты «Крылья Советов» добились первой победы на тренировочных сборах в Турции в нынешнем межсезонье.
Вчера в Белеке они обыграли самый титулованный клуб Узбекистана – ташкентский «Пахтакор» с минимальным счетом. Единственный гол на счету белорусского легионера волжан Сергея Корниленко. Во второй половине встречи после навеса Кристиана Паскуато он послал мяч в сетку ворот.
Тренерский штаб Вадима Скрипченко проверил в игре двух новичков. В матче с «Пахтакором» впервые в футболке нашей команды сыграли новички - 20-летний форвард Павел Кудряшов (экс - «Томь», 7 игр), подписавший накануне контракт с самарцами на 2,5 года и полузащитник Срджан Мияилович.
Не могли самарцы рассчитывать в этом поединке из-за травм на Сергея Ткачева и Джанни Бруно, которые проходят курс восстановления. Не принял участия в матче и звездный белорусский новичок «Крыльев» Александр Глеб, которого решили поберечь. За ходом игры он наблюдал с трибуны. Впервые в стартовом составе вышел вратарь Евгений Конюхов, отыгравший все 90 минут.
Напомним, что с «Крыльями» «Пахтакор» на сборах уже встречался. В 2008-м году наши футболисты уступили соперникам со счетом 2:3. Следующую контрольную встречу самарцы проведут 20-го февраля с одним из лидеров ФНЛ – питерским «Тосно».
Вчера в Белеке они обыграли самый титулованный клуб Узбекистана – ташкентский «Пахтакор» с минимальным счетом. Единственный гол на счету белорусского легионера волжан Сергея Корниленко. Во второй половине встречи после навеса Кристиана Паскуато он послал мяч в сетку ворот.
Тренерский штаб Вадима Скрипченко проверил в игре двух новичков. В матче с «Пахтакором» впервые в футболке нашей команды сыграли новички - 20-летний форвард Павел Кудряшов (экс - «Томь», 7 игр), подписавший накануне контракт с самарцами на 2,5 года и полузащитник Срджан Мияилович.
Не могли самарцы рассчитывать в этом поединке из-за травм на Сергея Ткачева и Джанни Бруно, которые проходят курс восстановления. Не принял участия в матче и звездный белорусский новичок «Крыльев» Александр Глеб, которого решили поберечь. За ходом игры он наблюдал с трибуны. Впервые в стартовом составе вышел вратарь Евгений Конюхов, отыгравший все 90 минут.
Напомним, что с «Крыльями» «Пахтакор» на сборах уже встречался. В 2008-м году наши футболисты уступили соперникам со счетом 2:3. Следующую контрольную встречу самарцы проведут 20-го февраля с одним из лидеров ФНЛ – питерским «Тосно».
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
17 февраля 2017
103
17 февраля 2017
425
17 февраля 2017
177
17 февраля 2017
178
17 февраля 2017
157
17 февраля 2017
153
17 февраля 2017
895
17 февраля 2017 , 16:16
103
Основной темой встречи стало благоустройство города и участие в этом процессе жителей.
17 февраля 2017 , 15:45
123
Google провел анализ загруженности дорог в городах России.
17 февраля 2017 , 13:39
425
В микрорайоне Крутые Ключи произошли два похожих происшествия.
17 февраля 2017 , 13:33
177
Это связано с проведением праздничного мероприятия «Проводы русской зимы –...
17 февраля 2017 , 13:28
178
Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера в 14:10 на трассе «Урал - Старая Рачейка...
17 февраля 2017 , 12:43
157
Артисты независимого театра «Пластилиновый дождь» приняли участие в передаче...
17 февраля 2017 , 11:42
255
Ж ители поселка Мехзавод и микрорайона Крутые Ключи, которые остались без холодного водоснабжения...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
29 января 2017
8426
3
Авария произошла вчера в первой половине дня на ж/д переезде рядом с перекрестком Обводного...
19 января 2017
6147
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
26 января 2017
5618
7
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
Трагедия произошла 25 января около 19.00 в салоне автобуса №37 муниципального...
23 января 2017
3834
2
Трагедия произошла в ноябре прошлого года в родительном отделении ГБУЗ СО...
19 января 2017
1883
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному празднику - Дню российской пе...
19 января 2017
1298
1
Вчера глава Самары Олег Фурсов провел совещание, на котором был рассмотрен проект реконструкции...
19 января 2017
794
Платежи пытаются сделать более прозрачными.
19 января 2017
312
Прошел очный этап областного конкурса организаторов воспитательного процесса «Классный руководитель-2016»
Лучшие педагоги - организаторы воспитательного процесса соревновались и делились секретами...