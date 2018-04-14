На строительство «Центральной» могут выделить три млрд рублей из госбюджета
В пятницу, 13 апреля, в рамках Красноярского экономического форума прошло заседание правительственной комиссии по транспорту под председательством заместителя председателя Правительства РФ Аркадия Дворковича.
В работе комиссии приняла участие делегация Самарской области во главе с руководителем региона Дмитрием Азаровым.
Рассматривали пакет важнейших для региона проектов в транспортной отрасли. Азаров представил проект первого этапа строительства магистрали «Центральная» - на участке от Ракитовского шоссе до обводной автодороги.
Комиссия одобрила финансирование проекта на 2019 - 2024 годы. Предполагаемый объем поддержки из федерального бюджета составит более 3 млрд рублей. Проект будет реализован также при участии региональной казны и внебюджетных источников.
Строительство автомагистрали, большая часть которой должна протянуться по проспекту Карла Маркса, было предусмотрено во всех Генеральных планах Куйбышева-Самары начиная с 1937 года. Это один их самых долгожданных объектов городской транспорт- ной инфраструктуры. Тему многократно поднимали в прошлые годы, однако реализация масштабного проекта раз за разом откладывалась.
Азаров с первых дней своего назначения на пост главы региона последовательно отстаивал на федеральном уровне необходимость появления «Центральной». В конце 2017 года проект первого этапа строительства автомагистрали был единогласно поддержан комиссией Минтранспорта РФ.
Магистраль после завершения всех этапов строительства станет транспортной осью, пересекающей все районы Самары. Она свяжет городские дороги и дороги областного и федерального значения. «Центральная» обеспечит транспортную доступность территорий перспективной застройки.
Также принято решение о передаче автодорог общего пользования из собственности Самарской области в собственность РФ. Это касается участков, являющихся продолжением федеральных трасс. Конкретно речь идет о 61 километре обводной автодороги Самары - от трассы «Урал» до трассы «Самара - Волгоград», а также 34 километрах обводной автодороги в районе Сызрани. Передача участков позволит снизить нагрузку на региональный бюджет, так как ремонт и содержание трасс будут вестись из федеральной казны.
Еще один вопрос, рассмотренный комиссией, касался включения Самарской области в систему международных транспортных коридоров. Вопрос об учете региона в транспортной стратегии РФ и строительстве мостового перехода через Волгу Дмитрий Азаров обсуждал с президентом страны Владимиром Путиным в ходе его мартовского визита в Самару.
Предложены различные варианты прохождения автодорожного маршрута Европа - Западный Китай. До принятия окончательного решения будет проведен анализ технико-экономического обоснования. Вместе с тем правительственная комиссия отметила важность строительства моста через Волгу, который необходим для разгрузки существующего переезда у Тольятти. По итогам заседания в протокол занесли рекомендацию - поддержать проект строительства моста.
Развитию транспортно-логистической инфраструктуры региона была отведена часть недавнего Послания главы региона.
- Это отвечает поставленной Владимиром Владимировичем Путиным задаче - «прошить» всю территорию России современными коммуникациями. Мы должны ставить перед собой цель сделать Самарскую область одним из ключевых транспортно-логистических узлов страны, - подчеркнул Азаров.
В работе комиссии приняла участие делегация Самарской области во главе с руководителем региона Дмитрием Азаровым.
Рассматривали пакет важнейших для региона проектов в транспортной отрасли. Азаров представил проект первого этапа строительства магистрали «Центральная» - на участке от Ракитовского шоссе до обводной автодороги.
Комиссия одобрила финансирование проекта на 2019 - 2024 годы. Предполагаемый объем поддержки из федерального бюджета составит более 3 млрд рублей. Проект будет реализован также при участии региональной казны и внебюджетных источников.
Строительство автомагистрали, большая часть которой должна протянуться по проспекту Карла Маркса, было предусмотрено во всех Генеральных планах Куйбышева-Самары начиная с 1937 года. Это один их самых долгожданных объектов городской транспорт- ной инфраструктуры. Тему многократно поднимали в прошлые годы, однако реализация масштабного проекта раз за разом откладывалась.
Азаров с первых дней своего назначения на пост главы региона последовательно отстаивал на федеральном уровне необходимость появления «Центральной». В конце 2017 года проект первого этапа строительства автомагистрали был единогласно поддержан комиссией Минтранспорта РФ.
Магистраль после завершения всех этапов строительства станет транспортной осью, пересекающей все районы Самары. Она свяжет городские дороги и дороги областного и федерального значения. «Центральная» обеспечит транспортную доступность территорий перспективной застройки.
Также принято решение о передаче автодорог общего пользования из собственности Самарской области в собственность РФ. Это касается участков, являющихся продолжением федеральных трасс. Конкретно речь идет о 61 километре обводной автодороги Самары - от трассы «Урал» до трассы «Самара - Волгоград», а также 34 километрах обводной автодороги в районе Сызрани. Передача участков позволит снизить нагрузку на региональный бюджет, так как ремонт и содержание трасс будут вестись из федеральной казны.
Еще один вопрос, рассмотренный комиссией, касался включения Самарской области в систему международных транспортных коридоров. Вопрос об учете региона в транспортной стратегии РФ и строительстве мостового перехода через Волгу Дмитрий Азаров обсуждал с президентом страны Владимиром Путиным в ходе его мартовского визита в Самару.
Предложены различные варианты прохождения автодорожного маршрута Европа - Западный Китай. До принятия окончательного решения будет проведен анализ технико-экономического обоснования. Вместе с тем правительственная комиссия отметила важность строительства моста через Волгу, который необходим для разгрузки существующего переезда у Тольятти. По итогам заседания в протокол занесли рекомендацию - поддержать проект строительства моста.
Развитию транспортно-логистической инфраструктуры региона была отведена часть недавнего Послания главы региона.
- Это отвечает поставленной Владимиром Владимировичем Путиным задаче - «прошить» всю территорию России современными коммуникациями. Мы должны ставить перед собой цель сделать Самарскую область одним из ключевых транспортно-логистических узлов страны, - подчеркнул Азаров.
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