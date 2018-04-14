На строительство «Центральной» могут выделить три млрд рублей из госбюджета

В работе комиссии приняла участие делегация Самарской области во главе с руководителем региона Дмитрием Азаровым.Рассматривали пакет важнейших для региона проектов в транспортной отрасли. Азаров представил проект первого этапа строительства магистрали «Центральная» - на участке от Ракитовского шоссе до обводной автодороги.Комиссия одобрила финансирование проекта на 2019 - 2024 годы. Предполагаемый объем поддержки из федерального бюджета составит более 3 млрд рублей. Проект будет реализован также при участии региональной казны и внебюджетных источников.Строительство автомагистрали, большая часть которой должна протянуться по проспекту Карла Маркса, было предусмотрено во всех Генеральных планах Куйбышева-Самары начиная с 1937 года. Это один их самых долгожданных объектов городской транспорт- ной инфраструктуры. Тему многократно поднимали в прошлые годы, однако реализация масштабного проекта раз за разом откладывалась.Азаров с первых дней своего назначения на пост главы региона последовательно отстаивал на федеральном уровне необходимость появления «Центральной». В конце 2017 года проект первого этапа строительства автомагистрали был единогласно поддержан комиссией Минтранспорта РФ.Магистраль после завершения всех этапов строительства станет транспортной осью, пересекающей все районы Самары. Она свяжет городские дороги и дороги областного и федерального значения. «Центральная» обеспечит транспортную доступность территорий перспективной застройки.Также принято решение о передаче автодорог общего пользования из собственности Самарской области в собственность РФ. Это касается участков, являющихся продолжением федеральных трасс. Конкретно речь идет о 61 километре обводной автодороги Самары - от трассы «Урал» до трассы «Самара - Волгоград», а также 34 километрах обводной автодороги в районе Сызрани. Передача участков позволит снизить нагрузку на региональный бюджет, так как ремонт и содержание трасс будут вестись из федеральной казны.Еще один вопрос, рассмотренный комиссией, касался включения Самарской области в систему международных транспортных коридоров. Вопрос об учете региона в транспортной стратегии РФ и строительстве мостового перехода через Волгу Дмитрий Азаров обсуждал с президентом страны Владимиром Путиным в ходе его мартовского визита в Самару.Предложены различные варианты прохождения автодорожного маршрута Европа - Западный Китай. До принятия окончательного решения будет проведен анализ технико-экономического обоснования. Вместе с тем правительственная комиссия отметила важность строительства моста через Волгу, который необходим для разгрузки существующего переезда у Тольятти. По итогам заседания в протокол занесли рекомендацию - поддержать проект строительства моста.Развитию транспортно-логистической инфраструктуры региона была отведена часть недавнего Послания главы региона.- Это отвечает поставленной Владимиром Владимировичем Путиным задаче - «прошить» всю территорию России современными коммуникациями. Мы должны ставить перед собой цель сделать Самарскую область одним из ключевых транспортно-логистических узлов страны, - подчеркнул Азаров.