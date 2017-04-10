На самарский кинофестиваль приедут гости из Китая и Белоруссии

Фестивальные кинопоказы и творческие встречи пройдут на площадках Самары и Самарской области: в Тольятти, Чапаевске, Октябрьске, Кинеле, Отрадном, Новокуйбышевске, Сызрани и десяти районах губернии. Основная площадка фестиваля в Самаре – ЦРК «Художественный». Также показы пройдут в мультиплексах: «Киномакс», «Пять Звезд», «Амбар-синема», Самарской областной библиотеке, ДК «Победа», ДК «Чайка» и на других площадках города. Подробная программа и телефоны для предварительной записи на показы (все встречи и просмотры бесплатные!) есть на сайте фестиваля: filmdeti.ruГлавной на фестивале будет программа «Во славу Отчизны». Самым ярким проектом станет документальный цикл «Равная величайшим битвам» кинокомпании «Снега» (Екатеринбург), режиссеры Георгий Негашев и Андрей Титов. Великая Отечественная война предстанет в малознакомом или вовсе незнакомом современному поколению аспекте.В рамках «Международной программы» детям покажут лучшие игровые, документальные и анимационные фильмы, сделанные в Китайской Народной Республике, Республике Корея, Республике Беларусь, США, Италии. Впервые участником фестиваля станет игровой фильм из Азербайджана - «Урок».2017 год объявлен годом корейского кино в России, первые показы уже состоялись в Москве. Делегация из Республики Корея, возглавляемая полномочным послом этой страны, представит на фестивале два игровых и один анимационный фильм.Кинематографисты из Китая в составе семи человек: сценарист, режиссер, продюсеры и актеры, представят премьерный игровой фильм «Под одним небом». А гости из Республики Беларусь: председатель Союза кинематографистов Республики Беларусь, актер Виктор Васильев и актриса Татьяна Чердынцева привезут картину «Пес рыжий».Самых маленьких зрителей порадуют замечательные анимационные фильмы различных студий России. Программу представит режиссер-аниматор, лауреат международных конкурсов Андрей Соколов.В программе «Кино снимаем сами!» участвует более 40 игровых, документальных и анимационных фильмов, созданных юными авторами из Самары, Татарстана, Новосибирска и Новосибирской области, Северной Осетии-Алании, Республики Крым и других городов. Количество и качество фильмов этой программы таково, что она готова перерасти в отдельный фестиваль. Лучшие фильмы, созданные юными кинематографистами, впервые будут показаны на большом экране в мультиплексах Самары.Организаторы фестиваля: Самарское областное отделение общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» и студия «Волга-фильм» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Самарской области, Агентства социокультурных технологий. Организационная поддержка - Министерство образования и науки Самарской области, Администрация городского округа Самара, Союз кинематографистов Российской Федерации, театр юного зрителя «СамАрт» и Почетное консульство Италии в Самарской области и Республике Татарстан.