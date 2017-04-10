На самарский кинофестиваль приедут гости из Китая и Белоруссии
С 17 по 21 апреля 2017 года в Самаре и Самарской области состоится XXII Международный фестиваль «Кино-детям».
Фестивальные кинопоказы и творческие встречи пройдут на площадках Самары и Самарской области: в Тольятти, Чапаевске, Октябрьске, Кинеле, Отрадном, Новокуйбышевске, Сызрани и десяти районах губернии. Основная площадка фестиваля в Самаре – ЦРК «Художественный». Также показы пройдут в мультиплексах: «Киномакс», «Пять Звезд», «Амбар-синема», Самарской областной библиотеке, ДК «Победа», ДК «Чайка» и на других площадках города. Подробная программа и телефоны для предварительной записи на показы (все встречи и просмотры бесплатные!) есть на сайте фестиваля: filmdeti.ru
Главной на фестивале будет программа «Во славу Отчизны». Самым ярким проектом станет документальный цикл «Равная величайшим битвам» кинокомпании «Снега» (Екатеринбург), режиссеры Георгий Негашев и Андрей Титов. Великая Отечественная война предстанет в малознакомом или вовсе незнакомом современному поколению аспекте.
В рамках «Международной программы» детям покажут лучшие игровые, документальные и анимационные фильмы, сделанные в Китайской Народной Республике, Республике Корея, Республике Беларусь, США, Италии. Впервые участником фестиваля станет игровой фильм из Азербайджана - «Урок».
2017 год объявлен годом корейского кино в России, первые показы уже состоялись в Москве. Делегация из Республики Корея, возглавляемая полномочным послом этой страны, представит на фестивале два игровых и один анимационный фильм.
Кинематографисты из Китая в составе семи человек: сценарист, режиссер, продюсеры и актеры, представят премьерный игровой фильм «Под одним небом». А гости из Республики Беларусь: председатель Союза кинематографистов Республики Беларусь, актер Виктор Васильев и актриса Татьяна Чердынцева привезут картину «Пес рыжий».
Самых маленьких зрителей порадуют замечательные анимационные фильмы различных студий России. Программу представит режиссер-аниматор, лауреат международных конкурсов Андрей Соколов.
В программе «Кино снимаем сами!» участвует более 40 игровых, документальных и анимационных фильмов, созданных юными авторами из Самары, Татарстана, Новосибирска и Новосибирской области, Северной Осетии-Алании, Республики Крым и других городов. Количество и качество фильмов этой программы таково, что она готова перерасти в отдельный фестиваль. Лучшие фильмы, созданные юными кинематографистами, впервые будут показаны на большом экране в мультиплексах Самары.
Организаторы фестиваля: Самарское областное отделение общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» и студия «Волга-фильм» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Самарской области, Агентства социокультурных технологий. Организационная поддержка - Министерство образования и науки Самарской области, Администрация городского округа Самара, Союз кинематографистов Российской Федерации, театр юного зрителя «СамАрт» и Почетное консульство Италии в Самарской области и Республике Татарстан.
Фестивальные кинопоказы и творческие встречи пройдут на площадках Самары и Самарской области: в Тольятти, Чапаевске, Октябрьске, Кинеле, Отрадном, Новокуйбышевске, Сызрани и десяти районах губернии. Основная площадка фестиваля в Самаре – ЦРК «Художественный». Также показы пройдут в мультиплексах: «Киномакс», «Пять Звезд», «Амбар-синема», Самарской областной библиотеке, ДК «Победа», ДК «Чайка» и на других площадках города. Подробная программа и телефоны для предварительной записи на показы (все встречи и просмотры бесплатные!) есть на сайте фестиваля: filmdeti.ru
Главной на фестивале будет программа «Во славу Отчизны». Самым ярким проектом станет документальный цикл «Равная величайшим битвам» кинокомпании «Снега» (Екатеринбург), режиссеры Георгий Негашев и Андрей Титов. Великая Отечественная война предстанет в малознакомом или вовсе незнакомом современному поколению аспекте.
В рамках «Международной программы» детям покажут лучшие игровые, документальные и анимационные фильмы, сделанные в Китайской Народной Республике, Республике Корея, Республике Беларусь, США, Италии. Впервые участником фестиваля станет игровой фильм из Азербайджана - «Урок».
2017 год объявлен годом корейского кино в России, первые показы уже состоялись в Москве. Делегация из Республики Корея, возглавляемая полномочным послом этой страны, представит на фестивале два игровых и один анимационный фильм.
Кинематографисты из Китая в составе семи человек: сценарист, режиссер, продюсеры и актеры, представят премьерный игровой фильм «Под одним небом». А гости из Республики Беларусь: председатель Союза кинематографистов Республики Беларусь, актер Виктор Васильев и актриса Татьяна Чердынцева привезут картину «Пес рыжий».
Самых маленьких зрителей порадуют замечательные анимационные фильмы различных студий России. Программу представит режиссер-аниматор, лауреат международных конкурсов Андрей Соколов.
В программе «Кино снимаем сами!» участвует более 40 игровых, документальных и анимационных фильмов, созданных юными авторами из Самары, Татарстана, Новосибирска и Новосибирской области, Северной Осетии-Алании, Республики Крым и других городов. Количество и качество фильмов этой программы таково, что она готова перерасти в отдельный фестиваль. Лучшие фильмы, созданные юными кинематографистами, впервые будут показаны на большом экране в мультиплексах Самары.
Организаторы фестиваля: Самарское областное отделение общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» и студия «Волга-фильм» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Самарской области, Агентства социокультурных технологий. Организационная поддержка - Министерство образования и науки Самарской области, Администрация городского округа Самара, Союз кинематографистов Российской Федерации, театр юного зрителя «СамАрт» и Почетное консульство Италии в Самарской области и Республике Татарстан.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
10 апреля 2017
60
10 апреля 2017
45
10 апреля 2017
124
10 апреля 2017
299
10 апреля 2017
116
10 апреля 2017 , 14:01
44
Из них 10 касаются бесхозных помещений, а 1 - по пустующему земельному участку. Такие данные...
10 апреля 2017 , 13:58
60
Авария произошла вчера в 18:50 на Хрящевском шоссе в Центральном районе Тольятти.
10 апреля 2017 , 13:55
53
Установлено, что мужчина хотел незаконно обогатиться.
10 апреля 2017 , 13:55
45
Об этом рассказал руководитель департамента потребительского рынка и услуг Александр Андриянов...
10 апреля 2017 , 13:40
124
Электрозаправки будут расположены вблизи бизнес-центров, новых жилых комплексов и крупных отелей.
10 апреля 2017 , 12:51
335
В воскресенье, 9 апреля, в 23:42 загорелся строительный вагончик на Московском/Ракитовском шоссе.
10 апреля 2017 , 12:29
299
В воскресенье, 9 апреля, завершился первый круиз теплохода «Русь Великая».
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
12 марта 2017
4734
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
19 марта 2017
4571
В воскресенье, 19 марта, в Самаре у Дворца спорта на улице Физкультурной прошел митинг против...
6 апреля 2017
4230
1
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
29 марта 2017
3318
Инцидент произошел 28 марта около 17:30 на улице Партизанской.
3 апреля 2017
556
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
3 апреля 2017
952
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
3 апреля 2017
725
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
31 марта 2017
719
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...