На речных линиях Самарской области открывается 14-часовой маршрут

Как сообщает группа «Речфлот-63» в социальной сети «ВКонтакте», транзитный беспересадочный маршрут Тольятти-Зольное-Ширяево-Поляна имени Фрунзе-Самара-Сызрань общей протяженностью 198 км станет самой протяженной скоростной линией на Волге.Время в пути займет 5 часов в каждую сторону плюс четырехчасовая стоянка в Сызрани. Общее время кругорейса составит 14 часов. Линию будут обслуживать суда на подводных крыльях типа «Восход».