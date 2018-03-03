На первоочередные работы по сохранению здания реального училища необходимо 1,5 миллиона рублей
Сейчас здание Самарского реального училища, которое является памятником архитектуры федерального значения, находится в удручающем состоянии. Выбиты окна и двери, а после серии пожаров разрушилась кровля.
Мэрия обеспечила ежедневную охрану здания, однако дожди и снег неумолимо разрушают интерьеры. Чтобы начать восстановительные работы, надо завершить длительную процедуру передачи объекта от министерства обороны в муниципальную собственность.
Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) недавно провело круглый стол, на котором обсуждали тему, предлагали варианты дальнейших действий. Общественники, представители муниципалитета и депутаты рассмотрели несколько путей решения проблемы.
- В прошлом году здание приняли в реестр муниципального имущества. Мы получили только недвижимость, а земельный участок принадлежит Российской Федерации. Ведем переговоры с министерством обороны, чтобы оформить и землю, - рассказала представитель департамента управления имуществом Ирина Ишмаметова.
Руководитель компании «Самарареставрация» Владимир Фетисов оценил первоочередные работы примерно в полтора миллиона рублей. По его мнению, суммы должно хватить на то, чтобы защитить здание от попадания осадков. Перед этим потребуется разработать противоаварийный проект и смету. На это также необходимы сотни тысяч рублей.
Заместитель руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Александр Аксарин предложил уже сейчас начать сбор средств. Эту идею поддержали многие общественники. Они говорят о варианте получения денег через краудфандинговые площадки, где любой желающий может пожертвовать свои рубли на благое дело.
- Такой опыт есть в Нижнем Новгороде. Там с помощью краудфандинга собрали на разработку проектной документации 200 тысяч рублей, - отметил заместитель председателя реготделения ВООПИК Андрей Кочетков.
Есть другой вариант: найти инвестора, который арендует здание на долгий срок за символическую плату. Например, за один рубль за квадратный метр в месяц. При этом арендатор должен будет восстановить строение на свои деньги. По словам Аксарина, в Самаре есть 18 объектов культурного наследия, которые предлагают в аренду на таких условиях. Но желающих заключить сделку пока нет.
Справка «СГ»
Здание, в котором располагалось реальное училище (дом купца Ивана Макке), построено в 1850 году. Это был один из первых благоустроенных кирпичных домов в Самаре. Позже в здании размещались Суворовское училище, военно-медицинский институт.
Мэрия обеспечила ежедневную охрану здания, однако дожди и снег неумолимо разрушают интерьеры. Чтобы начать восстановительные работы, надо завершить длительную процедуру передачи объекта от министерства обороны в муниципальную собственность.
Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) недавно провело круглый стол, на котором обсуждали тему, предлагали варианты дальнейших действий. Общественники, представители муниципалитета и депутаты рассмотрели несколько путей решения проблемы.
- В прошлом году здание приняли в реестр муниципального имущества. Мы получили только недвижимость, а земельный участок принадлежит Российской Федерации. Ведем переговоры с министерством обороны, чтобы оформить и землю, - рассказала представитель департамента управления имуществом Ирина Ишмаметова.
Руководитель компании «Самарареставрация» Владимир Фетисов оценил первоочередные работы примерно в полтора миллиона рублей. По его мнению, суммы должно хватить на то, чтобы защитить здание от попадания осадков. Перед этим потребуется разработать противоаварийный проект и смету. На это также необходимы сотни тысяч рублей.
Заместитель руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Александр Аксарин предложил уже сейчас начать сбор средств. Эту идею поддержали многие общественники. Они говорят о варианте получения денег через краудфандинговые площадки, где любой желающий может пожертвовать свои рубли на благое дело.
- Такой опыт есть в Нижнем Новгороде. Там с помощью краудфандинга собрали на разработку проектной документации 200 тысяч рублей, - отметил заместитель председателя реготделения ВООПИК Андрей Кочетков.
Есть другой вариант: найти инвестора, который арендует здание на долгий срок за символическую плату. Например, за один рубль за квадратный метр в месяц. При этом арендатор должен будет восстановить строение на свои деньги. По словам Аксарина, в Самаре есть 18 объектов культурного наследия, которые предлагают в аренду на таких условиях. Но желающих заключить сделку пока нет.
Справка «СГ»
Здание, в котором располагалось реальное училище (дом купца Ивана Макке), построено в 1850 году. Это был один из первых благоустроенных кирпичных домов в Самаре. Позже в здании размещались Суворовское училище, военно-медицинский институт.
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