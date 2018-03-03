На первоочередные работы по сохранению здания реального училища необходимо 1,5 миллиона рублей

Мэрия обеспечила ежедневную охрану здания, однако дожди и снег неумолимо разрушают интерьеры. Чтобы начать восстановительные работы, надо завершить длительную процедуру передачи объекта от министерства обороны в муниципальную собственность.Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) недавно провело круглый стол, на котором обсуждали тему, предлагали варианты дальнейших действий. Общественники, представители муниципалитета и депутаты рассмотрели несколько путей решения проблемы.- В прошлом году здание приняли в реестр муниципального имущества. Мы получили только недвижимость, а земельный участок принадлежит Российской Федерации. Ведем переговоры с министерством обороны, чтобы оформить и землю, - рассказала представитель департамента управления имуществом Ирина Ишмаметова.Руководитель компании «Самарареставрация» Владимир Фетисов оценил первоочередные работы примерно в полтора миллиона рублей. По его мнению, суммы должно хватить на то, чтобы защитить здание от попадания осадков. Перед этим потребуется разработать противоаварийный проект и смету. На это также необходимы сотни тысяч рублей.Заместитель руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Александр Аксарин предложил уже сейчас начать сбор средств. Эту идею поддержали многие общественники. Они говорят о варианте получения денег через краудфандинговые площадки, где любой желающий может пожертвовать свои рубли на благое дело.- Такой опыт есть в Нижнем Новгороде. Там с помощью краудфандинга собрали на разработку проектной документации 200 тысяч рублей, - отметил заместитель председателя реготделения ВООПИК Андрей Кочетков.Есть другой вариант: найти инвестора, который арендует здание на долгий срок за символическую плату. Например, за один рубль за квадратный метр в месяц. При этом арендатор должен будет восстановить строение на свои деньги. По словам Аксарина, в Самаре есть 18 объектов культурного наследия, которые предлагают в аренду на таких условиях. Но желающих заключить сделку пока нет.Здание, в котором располагалось реальное училище (дом купца Ивана Макке), построено в 1850 году. Это был один из первых благоустроенных кирпичных домов в Самаре. Позже в здании размещались Суворовское училище, военно-медицинский институт.