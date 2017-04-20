На месте рынка на улице Аэродромной появится сквер

Отвечая на вопрос жительницы Самары о дальнейшей судьбе рынка на улице Аэродромной, глава города отметил, что в ближайшее время на его месте появится сквер.- К сожалению, наш город остался одним из немногих, где процветают такие рынки. На мой взгляд, там царит полнейшая антисанитария, а невысокие цены на продукты питания возможно объясняются тем, что их происхождение не совсем известно. Поэтому принято решение ликвидировать этот рынок, а на его месте разбить красивый сквер. Я думаю, что он станет приятным местом для отдыха. В городе достаточно торговых площадей и давно пора переводить такую «нецивилизованную» торговлю в цивилизованный формат, где будет контроль со стороны соответствующих структур, - сказал Олег Фурсов.