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Главная/Лента новостей/

На карантин из-за вспышки серозного менингита отправляли учеников пяти самарских школ

В некоторых из них возобновили занятия.

Как сообщили sgpress.ru в департаменте образования администрации города, всего в Самаре серозным менингитом заболели 76 детей из 43 школ. На карантин были закрыты учебные заведения №№123, 178, 20, 7, 149. При этом в школах № 7, 20 и 178 уже возобновлен учебный процесс. В школе № 123 на карантине находятся классы начальной школы, а в школе № 149 занятия пока не возобновили.
Дата: 4 октября 2017 , 11:51
236
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Владимир Пермяков
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Код с картинки:
4 октября 2017 , 12:40
Алексей
Число заболевших растет с каждым днем
а они там возобновляют учебный процесс
Больница переполнена в коридорах лежат
В178 школе за последние два дня трое заболели
А всего шесть, о ком то может и не знаем
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