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На какие изменения в налоговой сфере стоит обратить внимание самарцам

Заместитель руководителя регионального управления Федеральной налоговой службы России Глеб Рушковский рассказал, какие изменения в сфере налогов ждут в этом году граждан и предпринимателей.

Простят долги
Одно из самых ожидаемых нововведений этого года связано с налоговой амнистией, которую предложил провести Президент РФ Владимир Путин. Долги простят не всем и не все, но все же это коснется примерно 40 млн человек. Амнистия коснется физических лиц, которые имеют задолженность по налогу на имущество, а также по транспортному и земельному.

- Задолженность, включая пени, будет списана по состоянию на 1 января 2015 года. Это будет произведено без участия физических лиц, автоматически, - рассказал Глеб Рушковский.

Безнадежными признают и долги индивидуальных предпринимателей, накопленные за период до 1 января 2017 года.

- Списание задолженности индивидуальных предпринимателей, в частности, касается отчислений в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. До сих пор не все знают, что если вы встаете на учет, но при этом не представляете декларацию в налоговые органы, то долги все равно копятся. Пенсионный фонд производил таким должникам начисления из расчета восьми минимальных размеров оплаты труда. Эта сумма за каждым предпринимателем составляла в год около 150 тысяч рублей. За три года с учетом пеней задолженность могла достичь и полумиллиона, хотя по факту люди деятельность не осуществляли. В нашем регионе индивидуальные предприниматели накопили несколько миллиардов таких долгов, - пояснил Рушковский.

Завершится процесс амнистии, предположительно, в марте. Налоговая служба напоминает, что это списание не означает освобождения от новых начислений. Чтобы не копить задолженность, недействующие индивидуальные предприниматели должны сняться с налогового учета. Для этого нужно написать заявление в инспекцию и оплатить госпошлину.

Получение льгот упростят
Гражданину, имеющему право на налоговую льготу, с 1 января 2018 года теперь достаточно представить в налоговый орган лишь один документ - заявление о ее предоставлении. Также он решает сам, прилагать подтверждающие документы, например пенсионное удостоверение, или нет. Теперь налоговая инспекция направляет запрос в тот орган, где выдавали указанные налогоплательщиком документы-основания, а затем информируют заявителя о решении по предоставлению льготы. При этом от необходимости заявлять о своем праве граждане не освобождаются, «молчунам» будут исчислять налоги без учета льгот.

Шесть «свободных» соток
Появилась в этом году и новая льгота для пенсионеров. Их освобождают от уплаты земельного налога на участки размером не более шести соток. Раньше таким правом пользовались пенсионеры, участки которых были расположены на территории Самары, а в Волжском районе приходилось оплачивать сполна. Дело в том, что решение о том, давать такую льготу или нет, ранее принимали муниципалитеты. Теперь она федеральная, действует по всей стране.

Применяется налоговый вычет только по одному участку - по выбору льготника. Категория, вид разрешенного использования и местоположение значения не имеют. Если земельных наделов несколько, то для использования вычета надо обратиться в инспекцию с уведомлением о выбранном участке.

Примут везде
Также вводится так называемый принцип экстерриториальности. Иными словами, самарский налогоплательщик теперь может обратиться в инспекцию не только по месту жительства. Его обязаны принять в любом подразделении ФНС. Это удобно тем, кто, например, проживает в столице, а самарскую квартиру сдает в аренду. Чтобы подать декларацию о доходах, гражданину не придется возвращаться на малую родину. Оформить документы можно в любом московском отделении или онлайн через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС России.

Для бизнеса
В апреле и октябре 2018 года ожидается ряд изменений в порядке регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

С 29 апреля налоговики и многофункциональные центры должны перейти на электронное взаимодействие при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, без дублирования документов на бумаге. Это ускорит получение результатов регистрации, так как не будет зависеть от того, как быстро МФЦ доставит документы в налоговый орган, а затем получит ответ. Предполагается, что, обратившись в центр, заявитель получит ответ за то же время, что и при обращении в инспекцию, то есть при первичной регистрации за три рабочих дня.

Кроме того, с 29 апреля 2018 года при непосредственном обращении в налоговый орган ответ по госрегистрации можно получить по электронной почте, а не на бумаге, как сейчас. Таким образом, налогоплательщик сэкономит время на повторном посещении налоговой инспекции.

И еще одна новость: с 1 октября при повторной подаче документов на госрегистрацию из-за неполного комплекта документов или ошибок в оформлении госпошлину второй раз платить не придется, если документы будут представлены в течение трех месяцев со дня принятия регорганом решения об отказе.

Меньше проверок - выше эффективность
Продолжается и реформа контрольно-надзорной деятельности. Ее цель - снижение давления на бизнес, снятие административных барьеров.

- На федеральном уровне была принята программа, которая затрагивает все уровни исполнительной власти. Налоговая служба приступила к реализации реформы несколько лет назад, когда в 2011 году появилась Концепция системы планирования выездных налоговых проверок и стал применяться риск-ориентированный подход. Количество выездных налоговых проверок за это время сократилось в два раза. При этом их эффективность, а соответственно и сумма взысканных платежей по ним выросли в два раза, - сообщил Рушковский.

По его словам, в 2017-м количество проверок снизили на 20 процентов. При этом сумма взысканных платежей в бюджет увеличилась на полмиллиарда рублей.

Идет и кассовая реформа. Бизнес переходит на онлайн-кассы в несколько этапов. Сейчас в губернии работает около 30 тысяч таких машин. В основном переход на новую систему произвели крупные торговые сети.

Как напомнил замруководителя УФНС, изначально реформа предполагала два этапа. К 1 июля 2018 года должен был перейти весь бизнес. Но в ноябре были внесены изменения в законодательство. Так что к середине года на новый порядок применения контрольно-кассовой техники должны перейти представители торговли и общепита, у которых есть наемные работники. Отсрочку до 1 июля 2019 года дали предпринимателям, не использующим наемный труд. Предполагается, что в итоге количество поставленных на учет онлайн-касс увеличится вдвое.

Цифры
120,4 млрд рублей поступило по итогам 2017 года в консолидированный бюджет субъекта от налогоплательщиков, состоящих на учете в налоговых органах Самарской области.
202,9 млрд рублей поступило в бюджет страны от Самарской области в 2017-м, что на 13 процентов больше, чем в предыдущем году. 
Дата: 30 января 2018 , 10:54
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Автор текста: Оксана Анищенко
Автор фото: Екатерина Ершова
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