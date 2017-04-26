На Первомай на площади Куйбышева в Самаре пройдет праздничная демонстрация и авто- мотопарад
Шествие представителей самарских предприятий через главную городскую площадь начнется в 11:00. Каждую колонну будут сопровождать выступления творческих коллективов, планируется, что в празднике примут участие более 1000 артистов. Колонны будут формироваться на улице Молодогвардейской с 9:00 до 10:30.
Присоединиться к шествию или поприсутствовать на демонстрации в качестве зрителей смогут все желающие - проход на территорию будет свободными. Для удобства жителей и гостей города на площади будут установлены трибуны.
Планируется, что в демонстрации примут участие около 30000 человек, еще около 10000 придут посмотреть на это событие. Сразу после окончания торжественного шествия на площади Куйбышева состоится авто-мотопредставление - показательные выступления авто- и мототехники, парад ретро автомобилей, заезды мотоциклистов, трюковое шоу байкеров. Ярким завершением праздника станет выставка ретромобилей и мотоциклов.
В связи с подготовкой и проведение мероприятия будет ограничено движение автотранспорта. С 16:00 30 апреля до 22:00 1 мая: по ул. Молодогвардейской (от ул. Ленинградской до ул. Крсноармейской); по ул. Высоцкого (от ул. Галактионовской до ул. Молодогвардейской); по ул. Некрасовской (от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской); по ул. Льва Толстого (от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской)
С 16:00 30 апреля до 16:00 1 мая: по ул. Красноармейской (от ул. Галактионовской до ул. Фрунзе); по ул. Вилоновской (от ул. Галактионовской до ул. Фрунзе); по ул. Фрунзе (от ул. Красноармейской до Вилоновской); по ул. Шостаковича (от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе);по ул. Чапаевской (от ул. Красноармейской до Вилоновской)
С 8:00 до 14:00 1 мая: по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Полевой.
Присоединиться к шествию или поприсутствовать на демонстрации в качестве зрителей смогут все желающие - проход на территорию будет свободными. Для удобства жителей и гостей города на площади будут установлены трибуны.
Планируется, что в демонстрации примут участие около 30000 человек, еще около 10000 придут посмотреть на это событие. Сразу после окончания торжественного шествия на площади Куйбышева состоится авто-мотопредставление - показательные выступления авто- и мототехники, парад ретро автомобилей, заезды мотоциклистов, трюковое шоу байкеров. Ярким завершением праздника станет выставка ретромобилей и мотоциклов.
В связи с подготовкой и проведение мероприятия будет ограничено движение автотранспорта. С 16:00 30 апреля до 22:00 1 мая: по ул. Молодогвардейской (от ул. Ленинградской до ул. Крсноармейской); по ул. Высоцкого (от ул. Галактионовской до ул. Молодогвардейской); по ул. Некрасовской (от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской); по ул. Льва Толстого (от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской)
С 16:00 30 апреля до 16:00 1 мая: по ул. Красноармейской (от ул. Галактионовской до ул. Фрунзе); по ул. Вилоновской (от ул. Галактионовской до ул. Фрунзе); по ул. Фрунзе (от ул. Красноармейской до Вилоновской); по ул. Шостаковича (от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе);по ул. Чапаевской (от ул. Красноармейской до Вилоновской)
С 8:00 до 14:00 1 мая: по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Полевой.
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