На Первомай на площади Куйбышева в Самаре пройдет праздничная демонстрация и авто- мотопарад

Присоединиться к шествию или поприсутствовать на демонстрации в качестве зрителей смогут все желающие - проход на территорию будет свободными. Для удобства жителей и гостей города на площади будут установлены трибуны.Планируется, что в демонстрации примут участие около 30000 человек, еще около 10000 придут посмотреть на это событие. Сразу после окончания торжественного шествия на площади Куйбышева состоится авто-мотопредставление - показательные выступления авто- и мототехники, парад ретро автомобилей, заезды мотоциклистов, трюковое шоу байкеров. Ярким завершением праздника станет выставка ретромобилей и мотоциклов.В связи с подготовкой и проведение мероприятия будет ограничено движение автотранспорта. С 16:00 30 апреля до 22:00 1 мая: по ул. Молодогвардейской (от ул. Ленинградской до ул. Крсноармейской); по ул. Высоцкого (от ул. Галактионовской до ул. Молодогвардейской); по ул. Некрасовской (от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской); по ул. Льва Толстого (от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской)С 16:00 30 апреля до 16:00 1 мая: по ул. Красноармейской (от ул. Галактионовской до ул. Фрунзе); по ул. Вилоновской (от ул. Галактионовской до ул. Фрунзе); по ул. Фрунзе (от ул. Красноармейской до Вилоновской); по ул. Шостаковича (от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе);по ул. Чапаевской (от ул. Красноармейской до Вилоновской)С 8:00 до 14:00 1 мая: по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Полевой.