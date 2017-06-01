Мнения специалистов по поводу происхождения плиты с фамилией Щорса разделились
Экспертам предстоит установить, что на самом деле нашли в районе ОДО в Самаре.
Напомним, мемориал офицера военного времени Русской императорской армии Николая Щорса был обнаружен в среду, 31 мая.
В середине июня в Самару из Москвы приедут потомки Щорса, которые и примут дальнейшее решение о судьбе находки. Ее либо оставят в Самаре, либо перевезут в столицу.
Глава союза коллекционеров Дмитрий Хмелев считает, что обломок плиты необходимо установить у памятника Щорсу.
- Я уверен, что это часть надгробия могилы Щорса, - говорит Дмитрий Хмелев.
Другого мнения придерживается краевед Олег Ракшин.
- Это не надгробная плита, а скорее всего часть памятника. Потому что на фрагменте видно, что фамилия Щорса в дательном падеже. Это говорит в пользу такой версии, - считает он.
Эксперты-историки в ближайшее время выяснят, чем на самом деле является найденный в Самаре обломок с надписью «Н. А. Щорсу пал в бою под Коростенью 30 августа 1919 г.»
Напомним, мемориал офицера военного времени Русской императорской армии Николая Щорса был обнаружен в среду, 31 мая.
В середине июня в Самару из Москвы приедут потомки Щорса, которые и примут дальнейшее решение о судьбе находки. Ее либо оставят в Самаре, либо перевезут в столицу.
Глава союза коллекционеров Дмитрий Хмелев считает, что обломок плиты необходимо установить у памятника Щорсу.
- Я уверен, что это часть надгробия могилы Щорса, - говорит Дмитрий Хмелев.
Другого мнения придерживается краевед Олег Ракшин.
- Это не надгробная плита, а скорее всего часть памятника. Потому что на фрагменте видно, что фамилия Щорса в дательном падеже. Это говорит в пользу такой версии, - считает он.
Эксперты-историки в ближайшее время выяснят, чем на самом деле является найденный в Самаре обломок с надписью «Н. А. Щорсу пал в бою под Коростенью 30 августа 1919 г.»
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