Мнения болельщиков о новом стадионе будут принимать в колл-центре

В субботу, 28 апреля, на «Самара Арене» «Крылья Советов» сыграют с воронежским «Факелом».Это будет первый тестовый матч на самарском стадионе.Как рассказал глава региона Дмитрий Азаров для болельщиков будет организован колл-центр, позвонив в который они смогут высказать свои предложения и замечания по работе арены.Телефон колл-центра 8(846) 200-01-27.