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Мнения болельщиков о новом стадионе будут принимать в колл-центре

Он начнет работать после первого тестового матча.

В субботу, 28 апреля, на «Самара Арене» «Крылья Советов» сыграют с воронежским «Факелом».Это будет первый тестовый матч на самарском стадионе.

Как рассказал глава региона Дмитрий Азаров для болельщиков будет организован колл-центр, позвонив в который они смогут высказать свои предложения и замечания по работе арены.

Телефон колл-центра 8(846) 200-01-27.
Дата: 26 апреля 2018 , 20:55
170
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Екатерина Елизарова
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