Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ о награждении мэра Самары медалью «За укрепление боевого содружества»

- Эта медаль вручается тем, кто делает доброе дело по укреплению обороноспособности, уделяет внимание ветеранам и действующим защитникам Отечества, - сказал военачальник.Олег Фурсов поблагодарил Александра Баранова, отметив, что награда служит высокой оценкой работы всей администрации города.- Я служу Российской Федерации и Самаре. Мы ценим конструктивные отношения с представителями Вооруженных сил. Спасибо за высокую оценку и смею заверить, что работа в дальнейшем будет строиться также конструктивно.