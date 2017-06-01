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Мэрия: «В этом году будет выделено 4,3 млн рублей на демонтаж незаконных рекламных щитов»

Администрация города ответила на предостережение самарского УФАС главе города Олегу Фурсову.

Ранее стало известно, что в антимонопольный орган поступило заявление Ассоциации наружной рекламы «Национальный рекламный стандарт» на бездействие департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары. Согласно заявлению, в прошлом году департамент демонтировал лишь малую часть неправомерно установленных рекламных щитов на территории города.

По имеющимся данным, в настоящий момент департамент не выдал предписания и не произвел демонтаж 282 незаконных рекламных конструкций, в связи с чем самарское УФАС России выдало предостережение главе города, в котором указало, что бездействие могут привести к нарушению части 1 статьи 15 Закона «О защите конкуренции».

Как отмечают в администрации города, полномочия по регулированию рекламного рынка решением Самарской губернской думы были переданы городским властям в полном объеме только в октябре прошлого года. При этом в нынешнем году на демонтаж незаконных рекламных щитов выделены средства в размере 4,3 млн рублей..На сегодняшний день проведены торги на выполнение работ по демонтажу незаконных рекламных конструкций, заключен муниципальный контракт, в рамках которого ведется планомерная работа.

По состоянию на 1 июня текущего года демонтировано 52 незаконные рекламные конструкции размером 3х6 м. В отношении остальных выданы предписания и работы по демонтажу производятся в соответствии с утвержденным графиком.

Необходимо отметить, что администрация города придерживается принципиальной позиции по безусловному наведению порядка на рекламном рынке и рассчитывает на полное содействие в этой работе со стороны правоохранительных органов.
Дата: 1 июня 2017 , 21:03
74
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Владимир Пермяков
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