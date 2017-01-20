МП «Ремжилуниверсал» планирует увеличить доходы на 3 млн рублей
Такие данные были озвучены в ходе встречи главы Самары Олега Фурсова с руководителем МП Дмитрием Бубновым.
По его словам, в 2016 году предприятию удалось повысить доходы на 3,3 млн рублей и снизить расходы на 6,5 млн рублей, а также на 25% сократить издержки. При этом производительность труда повысилась на 23%. Кроме того, была полностью погашена кредиторская задолженность.
Говоря о планах на будущее, Дмитрий Бубнов отметил, что в наступившем году «Ремжилуниверсал» планирует продолжить работу над улучшением финансовых результатов деятельности. В частности, планируется повышение доходной части почти на 3 млн рублей, а также сокращение расходов на охрану объектов и оплату труда на 23% и 4% соответственно.
Напомним, в настоящее время проходят встречи главы города Олега Фурсова с руководителями муниципальных учреждений и предприятий. Они посвящены обсуждению результатов финансово-хозяйственной деятельности, в том числе сокращению издержек, повышению доходности, оптимизации штатной численности, а также перспективам развития и поиску резервов. Накануне о результатах своей деятельности за минувший год рассказали руководители МП «Благоустройство», МП «Спецремстройзеленхоз», а также муниципальных предприятий «Самарагорсвет» и «Инженерные системы».
По его словам, в 2016 году предприятию удалось повысить доходы на 3,3 млн рублей и снизить расходы на 6,5 млн рублей, а также на 25% сократить издержки. При этом производительность труда повысилась на 23%. Кроме того, была полностью погашена кредиторская задолженность.
Говоря о планах на будущее, Дмитрий Бубнов отметил, что в наступившем году «Ремжилуниверсал» планирует продолжить работу над улучшением финансовых результатов деятельности. В частности, планируется повышение доходной части почти на 3 млн рублей, а также сокращение расходов на охрану объектов и оплату труда на 23% и 4% соответственно.
Напомним, в настоящее время проходят встречи главы города Олега Фурсова с руководителями муниципальных учреждений и предприятий. Они посвящены обсуждению результатов финансово-хозяйственной деятельности, в том числе сокращению издержек, повышению доходности, оптимизации штатной численности, а также перспективам развития и поиску резервов. Накануне о результатах своей деятельности за минувший год рассказали руководители МП «Благоустройство», МП «Спецремстройзеленхоз», а также муниципальных предприятий «Самарагорсвет» и «Инженерные системы».
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