МП «Инженерная служба» на 85% увеличило прибыль

По словам руководителя организации Сергея Проничева, в настоящее время МП оформляет в хозведение дополнительно еще несколько объектов энергетики, что позволит увеличить доходы. В текущем году прогнозируется доход в сумме 45,5 млн рублей, что на 6% выше уровня прошлого года.МП «Инженерная служба» предоставляет услуги по передаче тепловой энергии по сетям в соответствии с тарифом, утвержденным приказом регионального минэнерго. Предприятие обеспечивает работоспособность объектов теплоэнергетики, эксплуатацию энергетического оборудования котельных, находящихся в муниципальной собственности. На настоящий момент в ведении предприятия числится 76 объектов тепловых сетей протяженностью более 4 км и 41 котельная.Глава города Олег Фурсов рекомендовал при принятии решений о передаче сетей и оборудования в аренду учитывать перспективное развитие застройки на территории города, а также поручил приостановить конкурсные процедуры по передаче в аренду 10 котельных и проанализировать возможности предприятия по производству тепловой энергии. Это позволит значительно увеличить доходы и поступления в городской бюджет.