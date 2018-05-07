"Крылья Советов" обыграли "Кубань" и вышли в Премьер-лигу

В воскресенье, 6 мая, на "Самара Арене" прошел второй тестовый матч, на который пришли больше 40 тысяч зрителей. "Крылья Советов" принимали краснодарскую "Кубань". Самарцы победили со счетом 1:0. Победный гол в конце первого тайма забил Сергей Корниленко.Благодаря тому, что "Шинник" на своем поле сыграл с "Енисеем" 2:2, "Крылья" за тур до конца чемпионата ФНЛ обеспечили себе путевку в премьер-лигу.Напомним, что на матче с "Кубанью" был установлен новый рекорд посещаемости Футбольной национальной лиги.