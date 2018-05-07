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"Крылья Советов" обыграли "Кубань" и вышли в Премьер-лигу

За тур до конца чемпионата самарцы обеспечили себе второе место в ФНЛ. Помог в этом ярославский "Шинник", который сыграл вничью с прямым конкурентом "Крыльев" - красноярским "Енисеем".

В воскресенье, 6 мая, на "Самара Арене" прошел второй тестовый матч, на который пришли больше 40 тысяч зрителей. "Крылья Советов" принимали краснодарскую "Кубань". Самарцы победили со счетом 1:0. Победный гол в конце первого тайма забил Сергей Корниленко.

Благодаря тому, что "Шинник" на своем поле сыграл с "Енисеем" 2:2, "Крылья" за тур до конца чемпионата ФНЛ обеспечили себе путевку в премьер-лигу.

Напомним, что на матче с "Кубанью" был установлен новый рекорд посещаемости Футбольной национальной лиги.
Дата: 6 мая 2018 , 19:03
424
Автор текста: Кирилл Ляхманов
Автор фото: kc-camapa.ru
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