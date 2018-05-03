«Крылья Советов» на «Волгоград Арене» обыграли всухую «Ротор»

Счет был открыт на 14-й минуте. На 25-й минуте самарцы смогли удвоить свое преимущество. Дмитрий Ятченко сделал прострел в район вратарской, где Руслан Абазов переправил мяч в собственные ворота – 0:1. На 25-й минуте второй год в пользу самарцев забил Александр Соболев.Следующий матч «Крылья» проведут в воскресенье, 6 мая. На «Самара Арене» наша команда сыграет с краснодарской «Кубанью». Начало встречи – в 17:00. На него придут 45 тысяч болельщиков. Все билеты уже проданы.